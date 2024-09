TFI przyciągają gotówkę

– Wartość sprzedaży funduszy inwestycyjnych przekroczyła w sierpniu poziom 3,5 mld zł i niewiele ustępowała danym za lipiec. Niekwestionowanym liderem sprzedaży pozostają fundusze dłużne i krótkoterminowe dłużne, którym inwestorzy powierzyli łącznie ponad 3,6 mld zł – komentowała Małgorzata Rusewicz, prezes IZFiA.

– Zmieniła się tylko alokacja wpłat. Klienci chętniej wybierali fundusze uniwersalne kosztem tych inwestujących głównie w obligacje skarbowe. Jak co miesiąc kapitał stabilnie płynie też do funduszy zdefiniowanej daty – zauważyła.

Warto odnotować, że umorzenia w PPK wyniosły w ubiegłym miesiącu 171 mln zł (przy nabyciach rzędu 654 mln zł) wobec 196 mln zł w lipcu (i 689 mln zł wpłat).

Z ryzykowniejszych produktów nad kreską, jeśli chodzi o sprzedaż, są fundusze absolutnej stopy zwrotu oraz mieszane. Sprzedaż w obu grupach sięga po około 1 mld złotych.

Klienci omijają fundusze akcji i surowców. Z pierwszych w osiem miesięcy wypłacono 0,7 mld zł, zaś w drugich umorzenia były o 0,4 mld zł wyższe.

PKO na prowadzeniu

Aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły w zeszłym miesiącu o 4,6 mld zł, do 366,4 mld zł. Fundusze dłużne, dzięki wynikom zarządzania i wpłatom od klientów, zwiększyły w miesiąc swój udział w rynku z 37,9 proc. do 38,5 proc. Stało się to m.in. kosztem funduszy akcji, które co prawda radziły sobie nieźle, jeśli chodzi o wyniki, ale z wiernością klientów było już gorzej. W tego typu produktach na koniec sierpnia pracowało 38,46 mld zł, co dawało 10,5-proc. udział w rynku.