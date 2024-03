Złoto o krok od rekordu

Za 1 uncję złota płacono we wtorek po południu nawet 2127 USD. Jej cenie niewiele więc brakowało do rekordowego poziomu z grudnia 2023 r., czyli do 2135,39 USD za uncję. W ciągu zaledwie czterech sesji złoto zdrożało o ponad 100 USD, a od dołka z 14 lutego zyskało blisko 7 proc. Co prawda od początku roku cena złota zwiększyła się o niecałe 2 proc., ale przez ostatnie 12 miesięcy wzrosła ona o 15 proc. W tym drugim okresie mocniej od niego zyskiwały wobec dolara tylko dwie waluty - peso kolumbijskie (21,4 proc.) i afgańskie afghani (22,2 proc.).

Reklama

Czytaj więcej Kruszce Inwestycja w złoto: długoterminowa i opakowana Złoto w dalszym ciągu przyciąga uwagę inwestorów w Polsce. Swoje oszczędności lokuje w nie aż 13 proc. Polaków, a w grupie wiekowej 18-24 lata - aż 49 proc.

Co winduje cenę złota?

Cenę złota wspierały w ostatnich dniach zarówno napięcia geopolityczne (związane z konfliktami bliskowschodnimi oraz wojną na Ukrainie), a także oczekiwania dotyczące luzowania polityki pieniężnej w USA. O ile obniżka stóp przez Fed w marcu wydaje się być obecnie wykluczona, a w maju mało prawdopodobna, to barometr CME FedWatch sugeruje, że szanse na nią w czerwcu wynoszą 68 proc. Wzrosły one po tym jak w piątek odczyt indeksu ISM mierzącego koniunkturę w przemyśle okazał się być dużo gorszy, niż prognozowano. Indeks spadł 49,1 pkt w styczniu do 47,8 pkt w lutym, a oczekiwano, że wzrośnie do 49,5 pkt. Jego poziom był nadal "recesyjny".

Czytaj więcej Kruszce Inwestycje w złoto straciły w tym roku na blasku Podczas gdy cena złota biła w 2023 r. kolejne rekordy, jego zakupy inwestycyjne malały niemal na całym świecie. Także w Polsce, gdzie kupiono go o ok. 40 proc. mniej niż w rekordowym 2022 r.

Analitycy: cena złota pozostanie wysoka

- Rosnące ryzyko korekty na rynku akcji (związane choćby ze słabszymi danymi z amerykańskiego przemysłu) mogło skłonić część inwestorów do przeniesienia się od akcji do złota - twierdzi Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynków surowcowych w Saxo Banku. Według niego, jeśli cena w nadchodzących dniach pozostanie powyżej 2088 USD za uncję (czyli poziomu z poniedziałkowego zamknięcia), to skłoni to część inwestorów do dalszych zakupów kruszcu.