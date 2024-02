Mąż podsłuchał żonę pracującą w BP. Skończyło się rozwodem

Żona Loudona, Emily Kraus, była wtedy odpowiedzialna w BP za dział fuzji i przejęć i zajmowała się transakcją przejmowania TravelCenters. To, co Loudon podsłuchał z jej rozmów skłoniło go do zainwestowania w 46,45 tys. akcji tej firmy. Wykorzystał do tego zakupu wszystkie posiadane środki, w tym fundusz emerytalny. Początkowo mogło się wydawać, że osiągnął cel. Błyskawicznie się wzbogacił, bo kiedy zostały upublicznione informacje, że BP rzeczywiście przejmuje TravelCenters, akcje podrożały o 73 proc.

Wtedy Loudon natychmiast się ich pozbył, a żonie nie powiedział ani słowa. Emily Kraus nic nie wiedziała, ale SEC zwróciła uwagę na tę transakcję i wszczęła dochodzenie.

Żona „osłupiała”

Okazało się wówczas, że w momencie przygotowywania przejęcia TravelCenters przez BP, państwo Loudon pracowali w malutkim mieszkaniu wynajętym w Airbnb w Rzymie na stanowiskach oddalonych od siebie zaledwie o 6 metrów. W tej sytuacji trudno było nie słyszeć rozmów, jakie prowadziła Emily Kraus podczas częstych wideokonferencji. O tym, że mąż wykorzystał poufne informacje dowiedziała się dopiero wówczas, gdy amerykański regulator rynku finansowego postanowił zbadać szczegóły przejęcia, a zwłaszcza zainteresował się osobami, które miały informacje dotyczące tej transakcji.

W przesłuchaniach Loudon powiedział, że wykorzystał poufne informacje, ponieważ chciał zarobić wystarczającą ilość pieniędzy, żeby jego żona nie musiała tak ciężko pracować. I dopiero wtedy powiedział o wszystkim żonie, która „osłupiała” i natychmiast poinformowała swoich szefów.

Niewinna, ale straciła pracę