Owo hasło jest równie pojemne jak pęczniejący z roku na rok festiwalowy program drugiego co do wielkości festiwalu filmu dokumentalnego w Europie. W 2023 roku MDAG miał około 140 tys. widzów, w ubiegłym roku było ich ponad 165 tys. Zaproponowano im ponad 150 filmów. W tym roku jest ich 180, przyporządkowanych do 17 sekcji tematycznych, więc zapewne padnie kolejny rekord. Warto jednak pamiętać, że MDAG trwa stacjonarnie dziesięć dni, co daje średnią 18 filmów do obejrzenia w ciągu każdego dnia.

Reklama

Owszem, wybór należy do widza, ale jako że festiwal rośnie z roku na rok, ów wybór staje się coraz trudniejszy. Na ludzką miarę są jedynie liczby filmów w konkursach, których jest aż dziesięć. Sytuacja taka powoduje, że już od dawna widzowie opowiadają sobie o filmach, a nie rozmawiają o nich, gdy każdy ogląda co innego. A ranga MDAG rośnie – znalazł się na prestiżowej liście festiwali kwalifikujących do Oscara® w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny.



Millennium Docs Against Gravity: zrozumieć rzeczywistość

Idea festiwalu jako takiego polega na spotkaniach, konfrontowaniu z innymi swojego odbioru świata, wymianie poglądów. W napierającym świecie nadmiaru to szczególnie cenne i potrzebne. Nie o samo oglądanie filmów tu przecież chodzi. A powodów do rozmowy z pewnością w tym roku także nie będzie brakowało. Dostarczą ich m.in. propozycje pomieszczone w takich nowych sekcjach, jak „Amerykańskie kontrasty” (amerykański mit vs dzisiejsza rzeczywistość) czy „Nauki polityczne” (o ludziach władzy i metodach ich działania).

Uwagę zwraca nagradzane już wcześniej „Szczęście dla wszystkich” Filipa Remundy, którego bohaterem jest Witalij, były fizyk nuklearny, obecnie wegetujący w biedzie murarz, autor antykapitalistycznego bloga w Rosji. Ciekawiąca to mieszanka wyborów i splotów życiowych. Nie mniej obiecująco przedstawiają się propozycje sekcji „Redakcja śledcza”, w której dziennikarze ujawniają kulisy wydarzeń tworzących puls niespokojnego dziś świata. Mechanizmy zjawisk, historii są ciągle takie same, zmieniają się tylko dekoracje…