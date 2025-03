Największe dzieła polskiego kina w całej Polsce

Festiwal Muzyki Filmowej przywoła muzyczne biografie, m.in. „Ikara. Legendę Mietka Kosza” Macieja Pieprzycy. Będą imprezy poświęcone czasowi transformacji, adaptacjom literatury, komediom, filmom dla dzieci i oczywiście artystom, m.in. Andrzejowi Wajdzie, Krzysztofowi Kieślowskiemu, Wojciechowi Marczewskiemu czy Danielowi Olbrychskiemu. Co ważne – będą też wydarzenia adresowane do osób z niepełnosprawnościami, organizowane m.in. przez Fundację Kultury „Bez barier”.

Promocja polskiego kina

Partnerzy projektu mają pełną dowolność. Niektóre imprezy będą trwały trzy dni, inne – jeden. Jest nawet maraton nocny. Od lokalnych gospodarzy zależy również czy udział w „50 na 50” będzie bezpłatny czy też będą obowiązywały bilety.

Organizatorem „50 na 50” jest Pomorska Fundacja Filmowa, projekt został dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej. Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i Telewizja Polska zgodziły się wypożyczyć kopie i udzielić licencji na wyświetlanie swoich filmów po preferencyjnych stawkach. Przegląd potrwa do końca roku.

— Mamy nadzieję, że nasze urodzinowe wydarzenie przełoży się także na większe zainteresowanie polskim kinem w przyszłości. To ważne, by ono trafiało do widzów — podsumowuje Joanna Łapińska.