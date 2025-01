Rekomendacje filmowe. Dwa ważne filmy czyli uczta dla wymagającego widza

Bob Dylan, dzisiaj laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury pozostaje nieznany, choć oglądamy początki jego kariery, gdy jako chłopak przyjeżdża do Nowego Jorku i powoli zdobywa swoją publiczność. Aż do chwili, gdy rzuca jej wyzwanie podczas słynnego koncertu w Newport Beach w 1965 roku. Mangold ani przez chwilę nie udaje, że tworzy rzetelną biografię. On raczej pokazuje narodziny fenomenu. Artysty, który chłonie rzeczywistość, buntuje się przeciwko światu lat 60., polityce, wojnie. I pozostaje w jakiś sposób nieodgadniony, choć prawdę o nim Mangold próbuje odszukać głównie w scenach, gdy muzyk tworzy swoje piosenki. I trzeba przyznać, że ten film żyje dzięki odtwórcy głównej roli. Timothee Chalamet jest świetnym artystą, który sam broni się przed wszelkiego rodzaju szufladkami. Tu zdecydował się na wielkie ryzyko: sam śpiewa protest-songi Dylana. W ten sposób się do niego zbliża. Nie próbuje go wybielić, czasem pokazuje go jako ostatniego dupka, ale też widz czuje jego determinację, jego walkę ze światem i z samym sobą. Cóż, ta rola zapewne doprowadzi Chalameta do oscarowej nominacji. A film trzeba obejrzeć koniecznie. I gorąco polecam go tym, którzy na legendzie Dylana się wychowali i tym, którzy może dzięki temu filmowi dopiero ją odnajdą.