Rekomendacje filmowe: Kino nie dla moralistów

Trzeba dużo odwagi, by na zagranie takiej odważnej roli, pełnej seksu, zdecydowała się wielka gwiazda. A jednak zbliżająca się powoli do sześćdziesiątki, ale wciąż świetnie wyglądająca Nicole Kidman na to poszła. Zagrała śmiałe sceny erotyczne, ale przede wszystkim pokazała się widzom w sekwencjach, w których jej bohaterka poddawała się narastającemu pożądaniu, ale też godziła się na upokorzenie przez młodego kochanka, jak choćby wtedy, gdy na czworaka piła z miski mleko jak domowy zwierzak. Jako młody kochanek partneruje jej interesujący Harris Dickinson. I Antonio Banderas w roli męża.

Reijn nie chce jednak widzów gorszyć. Proponuje film o współczesnej, zachodniej kulturze, która wbija ludzi w sztywne ramy, przynosi im wzorce sukcesu zawodowego i osobistego. Reżyserka pyta, czy ta kultura całkowicie uśpiła w ludziach skłonność do przeżywania namiętności, szukania własnych dróg, wyrywania się ze schematów.

Kiedy nadchodzi jesień

Reż.: Francois Ozon

Wyk.: Helene Vincent, Josiane Balasko, Ludivine Sagnier