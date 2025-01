Czy kino wstaje po pandemii? Co nowego w 2025 roku?

Amerykanie już liczą. Ich box office obejmujący wyniki z kin w USA i Kanadzie doszedł w tym roku do poziomu ok. 8,7 mld dolarów. Specjaliści szacują, że w roku 2025 ta suma może wzrosnąć do ok. 9 mld dolarów.

Według ComScore, amerykańskiej firmy zajmującej się pomiarami i analizą mediów oraz dostarczającej firmom danych marketingowych, w zaczynającym się roku 2025 wpływy z amerykańskiego rynku mogą wynieść ok. 9 mld dolarów. Po pandemii taki wynik udało się kinom osiągnąć tylko raz, w roku 2023. Ale wciąż jest on znacznie niższy niż w czasach sprzed COVID-u.

W latach 2009-2019 Amerykanie i Kanadyjczycy zostawiali w kasach kinowych regularnie po 11-12 mld dolarów. W rekordowym 2018 roku, gdy box office osiągnął rekordową kwotę 11,9 miliarda dolarów, aż 45 filmów miało wpływy z otwarcia czyli trzech pierwszych dni wyświetlania ponad 20 mln dolarów, a 35 tytułów zarobiło tylko na krajowym rynku ponad 100 milionów dolarów. W 2024 roku te same liczby były znacznie niższe. 34 filmy miały otwarcie ponad 20 mln dolarów, a tylko 22 przekroczyły 100 mln dolarów. To o ponad jedną trzecią mniej niż przed pandemią

Kina czy streaming. Co zwycięży?

Pandemia oduczyła nas chodzenia do kina. Widzowie mniej chętnie wychodzą z domu. Bo i po co mają podejmować wysiłek, płacić za bilety, jeśli za kilka tygodni tytuł trafi do ich telewizorów, komputerów czy nawet komórek. Tym bardziej, że dobrze działa system PVOD (Premium Video On Demand), gdzie za dodatkową opłatą można obejrzeć film zanim jeszcze będzie ogólnie dostępny w normalnym streamingu. Niektóre, nawet bardzo kasowe tytuły, trafiają do PVOD bardzo szybko. Na przykład Universal czas przeznaczony wyłącznie dla kina, dla produkcji Focus Features określił na zaledwie 18 dni. Jeśli tytuł ma otwarcie powyżej 50 mln dolarów, wówczas okienko kinowe przedłużone jest do 30-46 dni. Ale czasem nawet hity trafiają do PVOD bardzo szybko, na przykład familijny „Dziki robot” znalazł się tam już po 18 dniach. Inną politykę stosuje Disney utrzymujący swoje przeboje wyłącznie w kinach nawet do 60 dni.