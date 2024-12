Rekomendacje filmowe na weekend: „Kina i Yuk”, „Wicked”, „Trzy kilometry do końca świata”

Piękny, wciągający, a jednocześnie wzruszający film, któremu można się całkowicie poddać.

„Trzy kilometry do końca świata”

Reż.: Emanuel Parvu. Wyk.: Valeriu Andriuta, Ingrid Berescu, Vlad Brumaru.

Rumuńscy twórcy wciąż przyglądają się swojemu społeczeństwu. Uważnie i bez taryfy ulgowej.

W „Trzech kilometrach do końca świata” w małej rumuńskiej wsi młody chłopak wracając nocą do domu, zostaje potwornie pobity. Miejscowy komendant szybko ustala, że Adiego skatowali synowie miejscowego bogacza Zentova. Bo całował się z chłopakiem. A na wsi być „pedałem” to jak popełnić największą zbrodnię. Pop będzie próbował egzorcyzmami wyrzucić z Adiego demona – na prośbę rodziców, którzy przeżywają tragedię. Nagle wszystko przestaje się liczyć, najważniejsze staje się wstydliwe „zboczenie” Adiego, którego dotąd kochająca się rodzina, nie chce przyjąć do wiadomości.

„Trzy kilometry do końca świata” Emanuela Parvu wpisuje się w falę rumuńskiej nowej fali, którą dwadzieścia lat temu zapoczątkowali Christi Puiu „Śmiercią pana Lazarescu” czy Christan Mungiu „4 miesiącami, 3 tygodniami i 2 dniami”. W niezwykle pięknych krajobrazach Delty Dunaju toczy się dramat chłopaka, który staje się ofiarą tylko dlatego, że jest „inny”. W jego wsi wybaczono by wszystko. Ale nie „to”. Adi wie, że musi uciec z tego świata. Chce czuć się wolny, a na prowincji może liczyć wyłącznie na wskazywanie palcem, pogardę, jawnie okazywaną niechęć. Ale jednocześnie Parvu zostawia widzom nadzieję. Niesie ją dziewczyna, która Adiego kocha i najwięcej traci. Jednak miłość pozwala jej go zrozumieć i zaakceptować.