Rekomendacje filmowe: Kiedy życie boli

Reż.: Sean Baker

Wyk.: Mickey Madison, Mark Eydelshteyn, Yuriy Borisov

Ten film Seana Bakera zdobył Złotą Palmę ostatniego festiwalu w Cannes. „Anora” to imię seksworkerki. Dziewczyny, która tańczy na rurze w nowojorskim klubie, a czasem też idzie z bogatymi klientami do łóżka wykłócając się o pieniądze. Pewnego dnia wpada w oko rozwydrzonemu dupkowi, który mieszka w luksusowym domu i otoczony jest ludźmi, którzy są w każdej chwili są na jego usługi. Nie, nie jest młodym biznesmenem ani specjalistą od sztucznej inteligencji. Jest synem rosyjskiego oligarchy. Chłopakiem, który szastając pieniędzmi rodziców, może sobie pozwolić na wszystko. Seks z Anorą wyjątkowo mu się podoba, więc w czasie wycieczki do Las Vegas, żeni się z nią w jednej z tamtejszych kapliczek. I wszystko jest jak w bajce, dopóki informacja o ślubie syna z nowojorską prostytutką nie dotrze do jego rodziców w Rosji. Jak się skończy afera – można się domyślać. Problem w tym, że dziewczyna zdążyła uwierzyć, że świeżo poślubiony „mąż” naprawdę się w niej zakochał. Próbuje ratować choćby cząstkę swojej naiwnej wiary w miłość.

Baker zrobił film o sile pieniądza, ale też o upokorzeniu. „Anora” chwilami nuży, gdy rosyjskie sługusy jeżdżą od klubu do klubu szukając małolata, chwilami bawi, ale też wzrusza. A zachwyca w nim kreacja Mickey Madison w roli tytułowej. To może uproszczony, ale mocny obraz o podziałach świata.