Film „Kolonia nr 5”. Cała prawda o życiu emigrantów we Francji

W „Kolonii nr 5” kobiety są znacznie bardziej widoczne niż w pana poprzednim filmie. Młoda działaczka przeciwstawia się tu nowemu burmistrzowi, który wysiedla ludzi w przeddzień Bożego Narodzenia. Coś się zmienia, czy to przypadek?

„Nędznicy” byli filmem o chłopakach, którzy są gotowi wszcząć bunt i chwycić za broń. W „Kolonii nr 5” poważną rolę odgrywają kobiety. Tak jak w rzeczywistości. Bo dzisiaj na pełnych gwałtu przedmieściach to one coraz częściej angażują się w politykę. Jak Haby, jedna z bohaterek filmu – ciemnoskóra Muzułmanka, która wierzy, że to nie przemoc, lecz odpowiednie, pokojowe działania oparte na szacunku do ludzi mogą doprowadzić do zmiany. I ja się z nią zgadzam. Przez lata my, mężczyźni, walczyliśmy o nasz kawałek świata. I co? Sprawiliśmy, że nienawiść zaczyna rosnąć w chłopcach, którzy ledwo skończyli jedenaście, dwanaście lat. Tak naprawdę to jest nasza przegrana. Tymczasem kobiety są dziś coraz bardziej aktywne, stają na czele różnych organizacji, rozmawiają, uświadamiają światu, jakie problemy na co dzień przeżywamy. Wchodzą do miejscowych władz. Może więc nadszedł czas, by zrobić dla nich miejsce w polityce?

A pan o działalności politycznej nigdy nie myślał?

Nie. Próbuję zmieniać świat za pomocą kamery. Pokazywać prawdę, jakkolwiek jest ona trudna i niewygodna. I niech tak zostanie.