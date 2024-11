Cate Blanchett dla „Rzeczpospolitej": Nigdy nie aspirowałam do roli seksbomby

Kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy, pomyślałam, że pani jest – przy całej pani sławie i wielkiej karierze – osobą w pewien sposób zwyczajną. Mąż – pisarz Andrew Upton, z którym prowadziła pani teatr, czworo dzieci, żadnych afer. W jednym z wywiadów powiedziała pani: „Nie lubię poświęcać sobie samej zbyt dużo uwagi. Egotyzm to wielki błąd. Aktor powinien być otwarty na innych. Nie mówić, lecz słuchać i patrzeć”. Kiedyś podobne zdanie usłyszałam w czasie rozmowy z Meryl Streep, która powiedziała mi: „Aktor musi patrzeć. Ja teraz też panią obserwuję. Może będę grała dziennikarkę, która robi wywiad z aktorką. Patrzę, jak pani wychyla się do mnie, jak pani słucha, zerka w notatki”. Aktor żyje poprzez oczy?

Czasem tak. Ale czasem też poprzez zapachy, nastroje. Aktorstwo jest bardzo zmysłowym doświadczeniem. Kiedy wchodzisz w jakąś rzeczywistość, w jakiegoś bohatera, na wszystko zaczynasz patrzeć jego oczami. Zaczynasz rozumieć, jak funkcjonuje świat, w jakim on funkcjonuje. Żyjemy w czasach, w których ludzie wciąż się spiesząc, próbują upraszczać bardzo skomplikowane sytuacje. A ja myślę, że świat jest bardziej skomplikowany. I aktor powinien oddać całą złożoność swojego bohatera. Nie narzucać widzowi ocen, ale sprawić, by odczuł on skomplikowanie człowieka i sam go ocenił. Zadał sobie pytanie, dlaczego postąpił tak, a nie inaczej. Jest dla mnie inspirujące, że każdy widz może odebrać film inaczej i odebrać go w skrajnie różny sposób. Jeden powie: „Beznadzieja!”, a drugi: „Ten obraz jest wspaniały. Kazał mi się zastanowić nad własnym życiem”. I obaj mogą mieć swoje rację.

Wykorzystuje pani popularność, działając na rzecz uchodźców, upominając się o prawa osób LGBT. To dla pani ważne?

Aktorstwo jest bardzo „ludzkim” zawodem. Pochodzę z kraju, który budował swoją tożsamość w oparciu o uchodźców, „wyrzutków” i stworzył znakomite społeczeństwo. Ja jako aktorka wciąż przeżywam nowe historie, staram się je zrozumieć i przekazać innym. Dużo czerpię z otoczenia. I czuję, że skoro w życiu osiągnęłam pewną rozpoznawalność, to nie powinnam opowiadać o ulubionych kreacjach swoich projektantów. Próbuję mówić w imieniu tych, którzy sami nie mają dość siły, by ich głos usłyszano.

Po premierze serialu Apple TV „Disclaimer” powiedziała pani, że we współczesnym zachodnim społeczeństwie czuje się „znaczący brak wstydu”. Co miała pani na myśli?