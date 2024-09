Jest jeszcze w „Pod wulkanem” młody, czarnoskóry chłopak. Przypłynął do Europy łodzią, na której było z pół setki ludzi. Umarł po drodze tylko jeden człowiek. Jego przyjaciel. Został więc w obcym świecie sam. Potem zobaczymy go jak śpiewa do telefonu. „Mamo, za każdym razem jak napiszę jakąś piosenkę, to myślę o tobie” – powie.

Damian Kocur pokazuje życie w obcym świecie

Los uchodźców. Ludzi, którzy nie są u siebie. Rodzinę z Ukrainy czeka podobny los? Mężczyzna chce wrócić do Kijowa, żeby walczyć. Kobieta z dziećmi trafi do Polski. Co będzie jej udziałem? Obcość, codzienny niepokój?

Damian Kocur zrobił film inny niż debiutancki „Chleb i sól”. Tam była szara polska prowincja, pozbawione jakichkolwiek perspektyw chłopaki i uchodźcy prowadzący bar, obcy, „gorsi”, poniewierani przez tych, którzy tylko przy nich raz mogą poczuć się lepsi. Ludzie wybuchający z bezsilności gniewem.

Teraz Kocur portretuje ludzi, którzy decydują się na życie w obcym świecie, żeby nie wracać do piekła, może zapewnić bezpieczeństwo dzieciom. Paradoksalnie jednak coś te filmy łączy. Gdziekolwiek się bohaterowie „Pod wulkanem” znajdą, też będą obywatelami klasy B, z dala od bliskich, od swoich domów i własnej kultury. Wpatrzeni w ekran telewizyjny, na którym coraz rzadziej będą pokazywać się obrazy z Buczy czy Donbasu. I to również jest twarz wojny, która toczy się tuż za naszą granicą.

„Pod wulkanem” jest filmem interesującym, choć tak naprawdę chciałabym obejrzeć jego drugą część. Tę, która pokazałaby postawy i problemy uchodźców z Ukrainy po dwóch latach. A także nasz dzisiejszy stosunek do nich i do wojny, która toczy się tuż obok.