„Blitz” otworzy tegoroczny festiwal EnergaCAMERIMAGE

Film „Blitz”, którzy otworzy festiwal, to poruszająca opowieść o 9-letnim chłopcu (Elliott Heffernan), który w czasie II wojny światowej zostaje wysłany na angielską wieś przez swoją matkę (Saoirse Ronan). Rita chce uchronić go przed wojenną traumą i bombardowaniem Londynu. Ale mały George nie może znieść rozłąki. Postanawia wrócić do domu i sam wyrusza w pełną niebezpieczeństw podróż po wojennej Anglii. Matka rozpoczyna poszukiwania zaginionego syna.

Steve McQueen, jeden z najciekawszych współczesnych reżyserów

Twórcą filmu Steve McQueen jest jednym z najciekawszych współczesnych reżyserów europejskich. Ma Oscara, siedem nominacji do brytyjskich nagród BAFTA, z których dwie zamieniły się w statuetki. Jest autorem wybitnych filmów „Głód” o głodówce, jaką w więzieniu podjął terrorysta z IRA, Bobby Sands czy „Wstyd” - o pokoleniu współczesnych, wielkomiejskich singli, a także wielkiej opowieści o niewolnictwie „Zniewolony. 12 Years a Slave”. Za zdjęcia do tego ostatniego filmu Sean Bobbit został uhonorowany Złotą Żabą podczas 21 edycji Camerimage.

„Blitz”: Ekranowy debiut Elliotta Heffernana

W wyprodukowanym przez Apple „Blitz” w głównych rolach wystąpili Saoirse Ronan i debiutujący na ekranie Elliott Heffernan. Muzykę skomponował legendarny Hans Zimmer, za kamerą stanął operator Yorick Le Saux, autor zdjęć m.in. do „Nienasyconych”, „Tylko kochankowie przeżyją” czy „Małych kobietek”.

Do Torunia przyjedzie reżyser filmu, który odbierze Nagrodę Specjalną dla Wybitnego Reżysera.