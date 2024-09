"Bokser" Netflixa. Powyżej i poniżej pasa

Nowy film Mitji Okorna z pewnością ma coś w sobie z jego „Listów do M.”, ponieważ oparty jest na motywie dziecka, które wcześniej straciło ojca. Są też w „Bokserze” śląskie smaczki z urokami regionalnej gadki i familoków – boksowanie ojca i syna zaczęło się bowiem na Śląsku.

Generalnie jednak mamy do czynienia z rozciągniętym na dwie i pół godziny sitcomem opowiadanym w kostiumie PRL. Przaśność pokazywanej rzeczywistości, rodzaj scenografii i humoru bliskie są „Kiepskim”. Wiodącą rolę gra miłość peerelowskiej pary i to, co się z nią stanie w pięknie wyglądających, aczkolwiek bezwzględnych na końcu realiach kapitalizmu, gdzie wszystko ma swoją cenę.

Od hipstera do boksera

Z pewnością warto zwrócić uwagę na Eryka Kulma, który świetnie zagrał niedawno pasywnego hipstera w „Kiedy ślub?”. Teraz jego filmowy Edwin brawurowo zdobywa serce Kasi (Adrianna Chlebicka) jako bokserski paliwoda i Polak o bujnej fantazji, a aktor już rozpoczął zdjęcia do filmu o Fryderyku Chopinie.

Kasia też nie jest w ciemię bita, boksera-prostaka by zlekceważyła, ale zaimponował jej chłopak, który świadomie nie robi użytku z wiedzy, którą ona chce pozyskać (bardzo śmieszna scena podrywu z wykorzystaniem wiedzy chemicznej), bo chce polepszyć ich życie. Ot, socjalistyczny paradoks. Kiedy jednak sławny już mąż zapomina o rodzinie, Chlebicka gra smutek tak sugestywnie, że powinno się to pokazywać wszystkim młodym parom planującym wspólne życie. Oglądając Adama Woronowicza w roli menedżera Nicky’ego Presleya, wielu widzów pomyśli sobie, że jeszcze jest śmiesznie, ale możliwość zaszufladkowania wybitnego aktora jest wysoka.

Nie warto dać się nabrać końcowym napisom, że film jest dedykowany milionowi polskich migrantów z lat 80., wśród których było kilkuset sportowców, a oglądamy m.in. Kazimierza Deynę, który tragicznie skończył w Ameryce.