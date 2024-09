Partnerem tytularnym kina letniego zostały Polskie Linie Lotnicze LOT. Narodowy przewoźnik na co dzień angażuje się we wspieranie kultury na swoich pokładach, docierając z przekazem do ponad 100 portów lotniczych na świecie. Tym razem postawił również na promocję hitów kinowych w wersji naziemnej. Akcja wielu tytułów z repertuaru LOT Kino Letnie toczy się w miastach dostępnych w siatce połączeń LOT-u. W każdą sobotę partner tytularny zapraszał wszystkich fanów podróży do odwiedzenia oficjalnego sklepu LOT-u SHOP&MORE, w którym można było zakupić wiele niezbędnych gadżetów na przyszłe wyprawy! Partnerami projektu były również: Coca - Cola, Wealthon, Hisense, Xiaomi, CeraVe, L'Occitane, Pyszne.pl, Answear.com, Smart Aging Clinic, Philips, Canon, IKEA, NYX, Winiary, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz KinAds.

Mat. Partnera

Wstęp na wszystkie pokazy był bezpłatny. Kinoteka nie odwołała żadnego seansu. Dzięki pięknej pogodzie, tylko 3 z nich zostały przeniesione do sali kinowej. Pozostałe 40 seansów widzowie mogli zobaczyć pod gwiazdami z widokiem na monumentalny Pałac Kultury i Nauki i centrum miasta. Na wszystkich pokazach plenerowych była 100 proc. frekwencja. Kolejka do strefy plenerowej zaczynała się zazwyczaj na godzinę przed jej otwarciem. Łącznie w czasie lata złożonych i rozłożonych zostało 64 tysiące leżaków. Przy każdym plenerze pracowało około 30 osób.

"Zainteresowanie projektem przerosło nasze najśmielsze oczekiwania. 83 000 metrów – tyle wynosiłby łańcuch utworzony ze wszystkich widzów naszego kina plenerowego - tym samym okrążylibyśmy całą Warszawę. Wspólnie w ciągu lata obejrzeliśmy 5 640 minut ciekawych, różnorodnych projekcji filmowych. Dziękujemy za każdy uśmiech, za to, że polecaliście nas znajomym i powracaliście na kolejne seanse” - Maria Majchrzak, kuratorka programu.

Kuratorki programu: Karolina Fornal oraz Maria Majchrzak, już teraz rozpoczynają przygotowania do kolejnej edycji kina letniego, która ruszy na początku lata, w czerwcu 2025.

Tymczasem największe kino studyjne w Warszawie zaprasza do środka, gdzie w 8 salach kinowych można oglądać filmy cały rok bez względu na pogodę. Nadchodząca jesień i zima to mnóstwo nowości kinowych („Substancja”, „Rodzaje życzliwości”) i wielkich powrotów („Gladiator 2”, druga część Jokera z Lady Gagą i „Beetlejuice Beetlejuice”). Kinoteka to również centrum największych festiwali filmowych w Polsce.

Mat. Partnera

Zapraszamy do obserwowania social media Kinoteka PKiN, aby być na bieżąco.

Rzeczpospolita jest patronem medialnym