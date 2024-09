Bohaterki filmu zaprzyjaźniły się w młodości pracując jako dziennikarki w tej samej gazecie. Potem ich drogi rozeszły się – Martha została korespondentką wojenną, Ingrid - poczytną pisarką. Po latach spotykają. Martha jest śmiertelnie chora, chce umrzeć na własnych warunkach, dokonać na sobie eutanazji. Prosi Ingrid, by towarzyszyła jej w ostatnich dniach życia. Przejmujące kreacje tworzą w tym filmie Tilda Swinton i Julianne Moore.

Reklama

— To mój pierwszy film po angielsku, ale jego duch jest hiszpański – powiedział na scenie Almodóvar, apelując o człowieczeństwo, które tak bardzo potrzebne jest w turbulentnych czasach.

Srebrny Lew Grand Jury Prize przypadł filmowi „Vermiglio” Maury Delpero – opowieści o miłości i tragedii, jaką przeżywa młoda dziewczyna z włoskiej prowincji w rozchwianym świecie, w ostatnim roku I wojny światowej.

Festiwal w Wenecji. Kto otrzymał nagrody

Za najlepszego reżysera uznano Brady’ego Corbeta. Jego film „Brutalista” to opowieść o węgierskim Żydzie, który wyemigrował z Europy do Stanów w 1947 roku. Ma za sobą tragiczne doświadczenie wojny, obozu koncentracyjnego, rozdzielenia z żoną, która – jak przypuszcza – zginęła w innym obozie. W Ameryce Laszlo Tot chce zacząć nowe życie. Brady w trwającym trzy i pół godziny filmie śledzi jego losy, rejestruje historię architekta, który zaczyna robić karierę, ale nie może sobie poradzić z samym sobą i własnymi wspomnieniami. To również film o Ameryce, jej stosunku do emigrantów, odradzającym się antysemityzmie.