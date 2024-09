73-letni Michael Keaton – popularny hollywoodzki aktor, znany z filmów takich jak „Night Shift” (1982), „Mr. Mom” (1983), „Beetlejuice” (1988), „Batman” (1989), „Birdman” (2014) czy „Spotlight” (2015) – w jednym z ostatnich udzielonych wywiadów zapowiedział, że planuje wrócić do swojego prawdziwego nazwiska. Artysta, który przez pięć dekad kariery znany był jako Michael Keaton, w rzeczywistości nazywa się bowiem Michael John Douglas.

Aktor Michael Keaton będzie używał swojego prawdziwego nazwiska

Dlaczego aktor zdecydował się na używanie pseudonimu scenicznego? Jak mówi sam artysta, "zmusiły" go do tego przepisy, które obowiązywały w największym amerykańskim związku zawodowym aktorów ekranowych SAG-AFTRA. Regulacje mówią bowiem, że nowi członkowie nie mogą rejestrować się, używając tych samych personaliów, co przyjęci już wcześniej członkowie SAG-AFTRA. Tymczasem do związku należał już wcześniej popularny aktor Michael Douglas – znany z filmów "Wall Street" czy "Fatalne zauroczenie" – a także prowadzący telewizyjne talk show Mike Douglas.

Jak w rzeczywistości nazywa się aktor Michel Keaton i jak powstał jego pseudonim sceniczny?

- Przeglądałem chyba książkę telefoniczną. Musiałem szybko coś wymyślić i nagle stwierdziłem, że to brzmi sensownie – mówił o swoim pseudonimie aktor w rozmowie z magazynem „People”. Jak zapewnił, w przyszłości coraz częściej będzie występować jako "Michael Keaton Douglas".

W najnowszym filmie Tima Burtona "Beetlejuice Beetlejuice", który w piątek pojawił się na ekranach polskich kin, aktor wciąż podpisany jest jako "Michael Keaton". - Powiedziałem: hej, ostrzegam, że moje nazwisko będzie brzmiało Michael Keaton Douglas. Ale później całkowicie mi to umknęło i zapomniałem dać im wystarczająco dużo czasu, by to zmienili. Ale wkrótce tak już będzie – wyjaśnił artysta.