Musimy sobie pomagać

Co roku program festiwalu skupiony jest wokół ważnej myśli, silnie powiązanej z tym co dzieje się na świecie, odnoszącej się do wartości, które festiwal stara się szczególnie pielęgnować i które wpisują się w „filozofię uważności społecznej” jego patrona.

W tym roku organizatorzy wydarzenia stawiają na hasło "Musimy sobie pomagać". To myśl o uniwersalnej mocy, która skupia się nie tylko na pilną potrzebę szerzenia pomocy, ale też na związane z nią faktyczne działanie, przejście do praktyki. „Musimy sobie pomagać” (Musíme si pomáhat) to również tytuł bardzo cenionego i lubianego w Polsce czeskiego filmu Jana Hrebejka z 2000 roku, do którego festiwal, po ponad 20-letniej przerwie, powraca.

Program Hommage à Kieślowski 2024

Festiwal symbolicznie oddaje hołd wybitnemu polskiemu reżyserowi, Krzysztofowi Kieślowskiemu. W programie 13. edycji znajdą się nie tylko jego filmy, ale także liczne sekcje i pokazy najnowszych produkcji polskiego i europejskiego oraz klasyki filmowej. Wybrane dzieła czeskiego kina pozwolą lepiej zrozumieć wpływy i kontekst, w jakim kształtowała się twórczość Kieślowskiego.

Sekcja HOMMAGE À KIEŚLOWSKI 2024

„Bez końca” (1985), „Prześwietlenie” (1974) i „Gadające głowy” (1980)

Sekcja specjalna HOMMAGE À STUHR

„Duże zwierzę”, reż. Jerzy Stuhr, scen. Krzysztof Kieślowski (fabuła, 2000)

Sekcja STOKROTKI I INNE CUDA. KINO ESTER KRUMBACHOVEJ

„Stokrotki”, reż. Věra Chytilová (fabuła, 1966), „Waleria i tydzień cudów”, reż. Jaromil Jireš (fabuła, 1971), „Zabójstwo inżyniera Czarta”, reż. Ester Krumbachová (fabuła, 1970), „W poszukiwaniu Ester”, reż. Věra Chytilová (dokument, 2005).

Sekcje pod hasłem MUSIMY SOBIE POMAGAĆ

1. OPOWIEŚCI Z LASU

„Zielona granica”, reż. Agnieszka Holland (fabuła, 2023), „Mur”, reż. Kasia Smutniak (dokument, 2023), „Las”, reż. Lidia Duda (dokument, 2024), „Drzewa milczą”, reż. Agnieszka Zwiefka (dokument, 2024)

2. BOHATEROWIE CODZIENNOŚCI

„Musimy sobie pomagać”, reż. Jan Hřebejk (fabuła, 2000), „Film dla kosmitów”, reż. Piotr Stasik (fabuła, 2023), „Tylko dzień i noc”, reż. Grzegorz Brzozowski (dokument, 2024), „Tyle co nic”, reż. Grzegorz Dembowski (fabuła, 2023), „Muzykanci”, reż. Kazimierz Karabasz (dokument, 1960), „Na złamanie karku” reż. Jan Hřebejk (fabuła, 2004).

3. OPOWIEŚCI O KOBIECEJ SILE

„Jutro będzie nasze”, reż. Paola Cortellesi (fabuła, 2023), „Twarze Agaty”, reż. Małgorzata Kozera (dokument, 2023), „Posłuchaj, co chce ci powiedzieć”, reż. Małgorzata Imielska (dokument, 2024)

4. UKRAINA

„Skąd dokąd”, reż. Maciej Hamela (dokument, 2023)

5. PALESTYNA

„Pomarańcza z Jaffy”, reż. Mohammed Almughanni (fabuła, 2023)

Sekcja PEJZAŻE ŻYCIA/PEJZAŻE SZTUKI

„Anselm”, reż. Wim Wenders (dokument, 2023)

W tym roku do Sokołowska przyjadą m.in.: Artur Barciś, Magdalena Dipont, Małgorzata Imielska, Maria Pakulnis, Jacek Petrycki, Jerzy Radziwiłowicz i Piotr Stasik.

Konkurs krótkich form filmowych Musimy sobie pomagać

Nowością w tegorocznej edycji jest konkurs dla studentów szkół filmowych, który ma na celu odkrycie nowych talentów i zachęcenie młodych twórców do eksploracji tematów bliskich filozofii Kieślowskiego. To niepowtarzalna okazja dla młodych filmowców, by zaprezentować swoje prace szerszej publiczności i zyskać cenne wskazówki od uznanych postaci ze świata kina.

Dziesięć filmów krótkometrażowych dostało się do finału konkursu festiwalu Hommage à Kieślowski.

Wyselekcjonowane filmy krótkometrażowe (fabuły, dokumenty, animacje) oceniać będą – po raz pierwszy w historii festiwalu – Marta Hryniak, Magdalena Łazarkiewicz, Bożenna Biskupska oraz Artur Barciś. Selekcji konkursowej z nadesłanych 110 zgłoszeń dokonali: Ajka Tarasow, Jarosław Grzechowiak, Diana Dąbrowska. Oprócz nagród regulaminowych w Sokołowsku zostaną przyznane także dwa dodatkowe wyróżnienia: nagroda specjalna Marii Kieślowskiej oraz nagroda dyrektora Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu, Roberta Banasiaka.

Filmy zakwalifikowane do finału konkursu:

1. Echo, reż. Emi Buchwald / dokument / Studio Munka

2. Taniec w narożniku, reż. Jan Bujnowski / fabuła /Studio Filmowe Indeks (Szkoła Filmowa w Łodzi)

3. Moja siostra, reż. Mariusz Rusiński / dokument / Studio Munka

4. Jestem, reż. Cezary Orłowski / fabuła / Warszawska Szkoła Filmowa

5. Przez ciebie, po tobie, reż. Jędrzej Górski / fabuła / Warszawska Szkoła Filmowa

6. Końce i początki, reż. Klaudia Fortuniak / fabuła / 17 min. / Łódzka Szkoła Filmowa

7. Człowiek z odpadającym uchem, reż. Jędrzej Kocjan / fabuła / Łódzka Szkoła Filmowa

8. Pierwszy taniec w chmurach, reż. Michał Mieszczyk / fabuła / Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (Katowice)

9. Polish Dream, reż. Małgorzata Suwała / fabuła / Studio Munka

10. Momo i Lulu, reż. Anita Kwiatkowska-Naqvi / animacja /Studio Munka

Szczegółowe informacje o programie festiwalu, konkursie dla studentów oraz bilety są dostępne na oficjalnej stronie festiwalu www.hommageakieslowski.pl oraz w festiwalowych mediach społecznościowych.

