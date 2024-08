„Ja, kapitan”

Reż.: Matteo Garrone. Wyk.: Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawadogo.

Film Matteo Garrone’a na ubiegłorocznym festiwalu weneckim dostał laury za reżyserię i główną rolę męską Seydou Sarra, miał też nominację do Oscara.

Dwaj szesnastolatkowie z Dakaru postanawiają uciec do Europy. Chcą pomóc rodzinom, ale też wyrwać się z beznadziei, dać sobie szansę na godne życie. Moussa wierzy, że Seydou zostanie sławnym muzykiem i biali „będą go całować po rękach”.

„Ja, kapitan” to film o upokorzeniach, jakie muszą znieść afrykańscy emigranci w drodze do swojego „raju”. O podróży, która w każdym momencie może skończyć się tragicznie. O nieuczciwych pogranicznikach, którzy natychmiast rozpoznają fałszywe paszporty i ograbiają ludzi z pieniędzy dając im wybór: „kasa albo więzienie”. To film o drodze z Senegalu do Libii – najpierw w wypełnionej po brzegi furgonetce, potem pieszo - przez Saharę usłaną ciałami tych, którzy nie byli w stanie takiego marszu przetrwać. O nadziejach, jakie uciekinierzy przed nędzą noszą w swoich biednych plecakach. O tragediach: chorobach, śmierci. Czasem o jakimś serdecznym odruchu, który gdzieś ich niespodziewanie spotyka.