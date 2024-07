Krzysztof Zanussi nie robi zdjęć telefonem

Nie jest pani jedyną autorką.

Do współpracy przy utrwalaniu starych i nowych rzeczy tworzących świat moich bohaterów zaprosiłam Grzegorza Lityńskiego, który dyskretnie i z wyczuciem potrafi towarzyszyć zatrzymywanym w swoich kadrach. – „Jestem często fotografowany, mogę porównać, jak się to komu udaje, dlatego wybieram pana” - powiedział pan Krzysztof, będąc pod wrażeniem jego prac. A wiedział, co mówi, również dlatego, że jest nie tylko reżyserem, ale i fotografem. Podróżuje zawsze z aparatem fotograficznym, klasycznym olympusem. Żadne tam zdjęcia robione telefonem. Trzeba oszczędzać kliszę, żeby zarejestrować to, co najważniejsze. Z kolei Grzegorz mozolnie dobierał zdjęcia z setek, które zrobił, ja mu coś doradzałam, zadowolona, że mój tekst będzie mógł fruwać na ich skrzydłach.

Patrząc na album mogę się domyślić, że czyjaś troskliwa ręka uporządkowała fotografowaną przestrzeń.

Wystrój przedstawionych w albumie wnętrz jest zasługą żony reżysera Elżbiety Grocholskiej-Zanussi, artystki malarki, kierującej się przesłaniem, by wszystko, co otacza męża, było piękne, gdyż on na to zasługuje. Może przywołane na karty tej książki piękno sprawi, że przez szczelinę między zdjęciami a tekstem czytelnicy będą mogli, jak pisze Philippe Jaccottet „sięgnąć wzrokiem poza granicę widzialnego”? Namacalne przedmioty stanowią zarazem bramę wprowadzającą w wieczność, ale też pozostają na ziemi jako ślad po tym, kto się nimi otaczał.

Tak może powiedzieć tylko poetka?