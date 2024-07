„Beetlejuice Beetlejuice” otworzy festiwal filmowy w Wenecji

Tim Burton wrócił do swojego przeboju „Sok z żuka”. W nakręconej 36 lat temu, czarnej komedii duchy niedawno zmarłego małżeństwa postanawiały wrócić do swojego starego domu. Tam jednak już wprowadziła się inna para – rodzina miłośników sztuki, która niemal zamieniła ich dom w muzeum. W tej sytuacji Adam i Maitlanda postanowili wynająć upiora-bioegzocystę Beetlejuice’a, który miał wygonić z domu nowych mieszkańców. W głównych rolach wystąpili w tym filmie Alec Baldwin, Geena Davis, Winona Rider, a wreszcie – w roli Beetlejuice’a Michael Keaton.

Reklama

W „Soku z żuka 2” Tim Burton wrócił do swoich bohaterów. Tym razem jednak po rodzinnej tragedii w starym domu w Winter River spotykają się trzy generacje rodziny Deetzów. Życie Lydii odwraca się do góry nogami, gdy jej córka na strychu znajduje model miasta i otwiera drzwi do „przechowalni” ludzi po śmierci. Od tej pory jest już tylko kwestią czasu, by ktoś trzy razy wypowiedział imię „Beetlejuice” i na ekranie zjawił się „sok z żuka”

„Beetlejuice Beetlejuice”. Kiedy premiera filmu Tima Burtona

W „Beetlejuice Beetlejuice” na ekran wracają starsi o 36 lat Geena Davis jako Lydia i Michael Keaton w roli tytułowej, a partnerują im m.in. Monica Bellucci, Willem Dafoe i Jenna Ortega, która zagrała córkę Lydii.

Autorem zdjęć do filmu jest Haris Zambarloukos, bradzo wszechstronny operator, który na swoim koncie ma filmy takie jak „Lock”, „Mamma mia!” czy „Kopciuszek”.