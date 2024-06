Nie żyje Donald Sutherland. Był tytanem pracy, grał do końca

— Byłem głupi — mówił. — Ale gdybym nie popełnił kilku błędów, to nie spotkałbym najcudowniejszej kobiety mojego życia, która jest moją żoną od ponad 30 lat.

Rzeczywiście, po dwóch rozwodach (z drugą żoną Shirley Douglas aktor miał dwoje dzieci, m.in. syna Kiefera Sutherlanda, który jest dziś bardzo znanym aktorem), w 1972 roku ożenił się z Francine Racette, młodą gwiazdką, którą poznał na planie „Alien Thunder”. Był z nią do końca. Zostawił też czterech synów – oprócz Kiefara - Roega, Rossifa i Angusa (dwaj ostatni też są aktorami), córkę Rachel oraz czworo wnucząt.

Donald Sutherland. Do końca w wysokiej aktorskiej formie

Donald Sutherland długo utrzymywał świetną formę. Grał starych ojców, często na ekranie umierał, ale do końca zdarzało mu się tworzyć bardzo interesujące kreacje. Był ojcem Charlize Theron we „Włoskiej robocie” i Nicole Kidman we „Wzgórzu nadziei”. Ojcem pięknych córek był też w „Dumie i uprzedzeniu”. Lubił występować w telewizyjnych serialach. Obok Geeny Davis grał w politycznym cyklu „Commander In Chief”, z Mirą Sorvino wystąpił w „Human Trafficking”. Nigdy nie ukrywał, że lubi kamerę, kocha wcielać się w cudzą skórę i opowiadać różne historie.

— My, aktorzy, jesteśmy katalizatorami ludzkiej wyobraźni — mówił. — To wielka odpowiedzialność, ale też wielka frajda.

Zadziwiające, że ten ciekawy i wszechstronny aktor nigdy w życiu, za żadną ze swoich ról, nie dostał nie tylko Oscara, ale nawet nominacji do niego. Akademia naprawiła swój błą∂ w 2018 roku, wręczając mu Oscara honorowego. Znacznie lepiej traktowali go krytycy wręczający Złote Globy. Od nich dostał dziewięć nominacji i dwie statuetki – za role w mini-serialach „Obywatel X” (1996) oraz „Na ścieżce wojennej” (2003).