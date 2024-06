Nie żyje Donald Sutherland. Legendarny aktor miał 88 lat

O śmierci Donalda Sutherlanda poinformował w mediach społecznościowych jego syn Kiefer Sutherland, również aktor.

Donald Sutherland nie żyje

"Z głębokim żalem informuję, że zmarł mój ojciec, Donald Sutherland" - napisał. "Uważam, że był jednym z najważniejszych aktorów w historii filmu. Nigdy nie zniechęcał się rolą, dobrą, złą czy brzydką" - dodał syn zmarłego.

Kiefer Sutherland podkreślił, że Donald Sutherland "uwielbiał to, co robił i robił to, co uwielbiał". "Nie można chcieć niczego więcej. To było dobrze przeżyte życie" - zaznaczył.

Według amerykańskich mediów, Donald Sutherland zmarł w czwartek w Miami po długiej chorobie.