Wybory prezesa SFP. Atmosfera jest niespokojna

22 czerwca odbędzie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Miało to być zwyczajowe coroczne spotkanie, do czego organizację zobowiązuje statut. Tak się jednak nie stanie. Zjazd – nie ulega wątpliwości – będzie burzliwy i ogromnie ważny dla środowiska filmowego.

W SFP panuje trudna atmosfera. W przestrzeni publicznej pojawiły się poważne zarzuty wobec kierownictwa SFP. Trwa audyt. Wkrótce ma się zacząć kolejny.



Jacek Bromski zrezygnował, ale kandyduje

Jacek Bromski, który był prezesem SFP od 1996 roku i ma dla Stowarzyszenia ogromne zasługi, zrezygnował z pełnienia tej funkcji, wystosowując jednocześnie pełen goryczy list do wszystkich członków. Po liście wspierającym go, podpisanym przez ponad 400 filmowców, postanowił zmienić decyzję. 6 czerwca wysłał do wszystkich członków SFP list z wyjaśnieniami i ogłosił, że podczas zjazdu będzie jednak kandydował w wyborach prezesa, by dokończyć kadencję. Z kolei Zarząd Stowarzyszenia zarekomendował na to stanowisko Grzegorza Łoszewskiego – scenarzystę, wykładowcę w łódzkiej PWSFTviT i Gdyńskiej Szkole Filmowej, członka Zarządu Głównego SFP. Jego kandydaturę poparło dziewięcioro członków zarządu, czworo (w tym kandydaci Jacek Bromski i Grzegorz Łoszewski) wstrzymało się od głosu.

Kandydaci na stanowisko prezesa SFP

Poza Jackiem Bromskim i Grzegorzem Łoszewskim swoje kandydatury zgłosili: operatorzy filmowi Michał Bukojemski i Andrzej Ślązak, producent Arkadiusz Wojnarowski oraz reżyser Radosław Piwowarski. Ten ostatni jednak wycofał się.