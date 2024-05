Na potrzeby filmu przeprowadził słynny eksperyment. Nie żyje Morgan Spurlock

Rodzina filmowca podała w oświadczeniu, że Morgan Spurlock zmarł w Nowym Jorku z powodu komplikacji związanych z chorobą nowotworową. Brat zmarłego, Craig Spurlock, oświadczył, że Morgan "poprzez swoją sztukę, pomysły i hojność przekazał światu tak wiele". "Świat stracił prawdziwego kreatywnego geniusza i wyjątkowego człowieka. Jestem bardzo dumny, że z nim pracowałem" - dodał Craig Spurlock.

Kim był Morgan Spurlock?

Morgan Spurlock urodził się 7 listopada 1970 r. w Parkersburg w Wirginii Zachodniej. W wieku 23 lat ukończył New York University's Tisch School of the Arts. Karierę rozpoczynał jako dramatopisarz, na festiwalu w Nowym Jorku doceniono jego sztukę "The Phoenix". Na początku XXI wieku artysta założył firmę producencką, która miała zajmować się tworzonymi przez niego filmami.

Spurlock stworzył serię "I bet you will", którą później kupiło MTV. Publikowane w internecie materiały przestawiały ludzi, którzy za pieniądze brali udział w wyzwaniach. Program przedstawiał np. próbę zjedzenia słoika majonezu za 235 dolarów czy wypicie oleju z wątroby dorsza.

"Super Size Me". Jak dieta typu fast food wpłynęła na Morgana Spurlocka?

Amerykański filmowiec stał się znany w 2004 r. dzięki filmowi dokumentalnemu "Super Size Me", który miał przedstawiać negatywne dla ciała efekty diety typu fast food i małej aktywności ruchowej. W filmie poświęconym sprawie wzrostu otyłości w Stanach Zjednoczonych Spurlock przyjmował średnio 5000 kalorii dziennie, żywiąc się jedynie produktami sieci McDonald's i zamawiając powiększone zestawy jedzenia, jeśli mu je proponowano.