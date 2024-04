"Czerwone maki" wobec wojny w Ukrainie, czyli rzeź Polaków na ekranie

„Czerwone maki” i porażka batalistyczna

Trudno jednak powiedzieć, że „Czerwone maki” są wielkim filmem batalistycznym, choć w kampanii reklamowej szafowano odniesieniami do największych klasyków gatunków z pieczątką Hollywood. Reżyser Krzysztof Łukaszewicz często tworzy wrażenie produkcji z dużym rozmachem, pokazując z użyciem drona zaplecze wojska, jednak na pierwszą linię frontu w ciągu dwóch godzin akcja przenosi się tylko dwukrotnie. To kilkunastominutowy nocny atak piechoty z masakrą polskiego wojska i stratami kilkuset zabitych. I straceńcza szarża polskich pancerniaków z pułku Scorpion przez tak zwaną Gardziel, czyli wąski przejazd między skałami, przy dużym nachyleniu, który zdziesiątkował polskich saperów, ale pozwolił przebić się piechocie na szczyt Monte Casino.

Czytaj więcej Film „Czerwone maki” o Monte Cassino już od 5 kwietnia w kinach „Czerwone maki” to pierwszy polski film fabularny o słynnej i zwycięskiej bitwie o Monte Cassino. Zdjęcia powstawały w Chorwacji, Włoszech oraz w Polsce. Występuje m. in. Leszek Lichota, który wcześniej zagrał Znachora w Netflix.

W obrazach bitwy, mającej pokazać, jak po klęsce w 1939 r. polskie wojsko znajduje okazje do rewanżu na Niemcach - oglądamy ich ledwie kilku, i to pod koniec. Czy reżyser chciał pokazać, że największym wrogiem Polaków, tak jak u Kordiana Słowackiego, był ich własny strach? A może reżyser zamierzał powiedzieć, że zadzierzgnięcie polskiej flagi na ruinach klasztoru było możliwe tylko dlatego, że hitlerowcy wcześniej się wycofali, atakowani z wielu stron przez inne alianckie oddziały?

„Czerwone maki” i rzeź na ekranie

Generalnie film Łukaszewicza, zgodnie z tym, co wielokrotnie powtarza Jędrek, zniechęca do udziału w jakichkolwiek działaniach wojennych, które są pokazane jako rzeź i jatka. Na taki efekt składa się również częste umiejscowienie akcji w polowym szpitalu. Może było to tańsze niż drogie sceny batalistyczne, ale frekwencji w Wojskowych Komisjach Uzupełnień nie zwiększy, chyba że wśród samobójców. Aż dziw, że propagandowa machina Zjednoczonej Prawicy, włącznie ze słynną, choć niesławną Polską Fundacją Narodową, coś tak defetystycznego przepuściła. W filmie o rotmistrzu Pileckim, który władza odebrała Leszkowi Wosiewiczowi, a powierzyła Łukaszewiczowi, zachowano większą „polityczną czujność”.

Generalnie film Łukaszewicza zniechęca do udziału w jakichkolwiek działaniach wojennych

Oczywiście, defetyzm Jędrka ma przeciwstawionych wiele patriotycznych wypowiedzi i postaw (świetna rola Mateusza Banasiuka jako podporucznika Wilkosza), w tym starszego brata Jędrka (Szymon Piotr Warszawski). Ale brzmią papierowo lub pompatycznie (matka wychowała cię twardo, a ojciec zginął w Katyniu), zaś kamera jest bezwzględna: pokazuje pozbawionych wiary oficerów (Bartłomiej Topa jako generał Nikodem Sulik) i to, przed czym przestrzega Jędrek: rzeź. Ostatecznie, Jędrek ulega przemianie – nie tylko imię zbliża go do Kmicica, zaś Pola powinna nazywać się Ola, a jeśli nawet nie mówi „Jędruś, jam twych ran całować niegodna”, to zgodnie z tą frazą napisano tę rolę. Ponieważ rzecz dzieje się na tle zarysowanego wcześniej miłosnego trójkąta, ciekawe, co powiedzą na to wszystko nastolatki, które mają się utożsamić z Jędrkiem i Polą. Może w czasach, gdy nawet na nartach trzeba być w kasku, powiedzą, że Jędrek powinien walczyć w hełmie, by nie stać się typowym polskim jeźdźcem bez głowy.