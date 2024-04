– Mam pomysł, by nakręcić rosyjski tryptyk. Pierwszy będzie nosił tytuł "Inżynier łatwych spacerów", to moja wersja Dostojewskiego. Potem Gogol, („Opowieść") o tym, jak Iwan Iwanowicz pokłócił się z Iwanem Nikiforowiczem. Trzecia to „Kozacy" Lwa Tołstoja — powiedział Kusturica, którego rozmowę z Putinem cytuje „The Moscow Times”.

Ukraińskie pochodzenie Gogola

Potrzebne jest sprostowanie. Nikołaj Gogol urodził się jako Nikołaj Janowski w Soroczyńcach Wielkich. Zasłynął jako autor „Płaszcza”, „Martwych dusz” i „Rewizora”, ośmieszających carską Rosję, jej urzędników, ludzi, system.

Gogol pochodził z ukraińskiej ziemiańskiej rodziny Hohol-Janowskich herbu Jastrzębiec, żyjącej od kilku pokoleń na Lewobrzeżnej Ukrainie. Hohol-Janowscy byli również skoligaceni z najważniejszymi wojskowymi rodami Hetmańszczyzny.

Juszczenko kontra Putin

Do sporu na temat pochodzenia doszło już w 2009 r. z okazji dwusetlecia urodzin Gogola. Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko powiedział: „Urodzony jako Ukrainiec, Gogol stał się znany w świecie jako rosyjski klasyk. (...) Pisał w języku rosyjskim, lecz myślał i czuł po ukraińsku.

Juszczenko dodał, że dzięki dziełom Gogola o Ukrainie usłyszał cały świat: - To właśnie Gogol, wraz z poetą Tarasem Szewczenką oraz poetą i dramaturgiem Iwanem Kotlarewskim, obudził Ukrainę do nowego życia. (...) Wskrzesił w pamięci narodowej sławę kozacką, romantykę Siczy Zaporoskiej, walki o wolność i niepodległość Ukrainy. Obraz Tarasa Bulby na wieki stał się symbolem ukraińskiego bohaterstwa.