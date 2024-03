„Pamięć” Michela Franco. Ludzie, którzy chcą zapomnieć ból

Bohaterowie maksymalnie zwyczajni

Również w „Pamięci” delikatnie, ale konsekwentnie pokazuje relacje bohaterów. Sekret rodziny Sylvii. I świat chorego na demencję człowieka, którego brat może zbyt wcześnie próbuje zamknąć w domowym więzieniu, nie dostrzegając jego potrzeb? Ale też z subtelnością Franco obserwuje, jak rodzi się coś ładnego między dwojgiem zwichniętych, obolałych ludzi, którzy niewiele od życia oczekują.

Dużo tu reżyser zawdzięcza aktorom: Jessica Chastain i Peter Sarsgaard nie wchodzą w tragiczne tony. Ich bohaterowie są maksymalnie zwyczajni. Walczą. Ona – z bolesnym wspomnieniem, on – z każdą białą plamą pamięci. To nie jest łatwa relacja. Lęk, jaki nosi w sobie Sylvia, nie pozwala jej marzyć o bliskim człowieku. A Saul? Czy za chwilę będzie pamiętał, co łączy go z Sylvią? Ile znajdą siły, by walczyć z rodzinnymi układami i traumami?

A jednak Franco staje po stronie bohaterów. Pozwala im marzyć. Nawet jeśli marzenie miałoby trwać chwilę.