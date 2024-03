W filmie Christophera Nolana, który stał się wielkim przebojem kasowym lata, Murphy stworzył niepokojącą kreację wcielając się w tytułowego bohatera - naukowca, który skonstruował bombę atomową i zdał sobie sprawę, że jego broń może zabrać miliony ludzkich istnień.

Oscary 2024. Z kim o statuetkę rywalizuje Cillian Murphy?

Krytycy amerykańscy uważają Cilliana Murphy’ego za pewniaka, zakładają się tylko ile ze swoich 13 nominacji „Oppenheimer” zamieni na statuetki. Czy będzie ich ponad dziesięć?

Najpoważniejszym kontrkandydatem Cilliana Murphy’ego jest Paul Giamatti. W „Przesileniu wiosennym” Alexandra Payne’a zagrał on zrzędliwego, rozczarowanego życiem nauczyciela historii, który w 1970 roku, w czasie przerwy zimowej, zostaje w szkole, by opiekować się uczniami, którzy nie pojechali do domów na Święta. Gdy kilku z nich wyjeżdża na narty, Paul Hunham zostaje tylko z Angusem, którego rodzice nie przyjechali po syna i nie odbierają telefonów oraz z czarnoskórą kucharką, która straciła syna na wojnie w Wietnamie. Razem odbędą ważną dla nich podróż.

Film Payne’a ma jeszcze cztery inne nominacje do Oscara: dla najlepszego filmu, za drugoplanową rolę kobiecą Da’Vine Joy Randolph, za oryginalny scenariusz i montaż.