„Oppenheimer” Nolana: radioaktywny podmuch geniuszu

47-latek zagrał rolę życia, wydobywając z tytułowej postaci całą dwuznaczność, psychologiczne i moralne rozdarcie. Bo przecież projekt „Manhattan” rozpoczynano w odpowiedzi na prace nad bombą atomową w hitlerowskich Niemczech, ale eksplozje w Hiroszimie i Nagasaki miały już miejsce po śmierci Hitlera w berlińskim bunkrze. Nie wspominając, że spadły na miasta, a nie obiekty ściśle wojskowe. W tym kontekście fenomenalnie wypada niewielka rola Gary’ego Oldmana jako Harry’ego S. Trumana. „Więcej mi nie przyprowadzajcie tego mazgaja” – kończy spotkanie prezydent USA po tym, jak Oppenheimer mówi, że „czuje, jakby miał krew na rękach”.

Polityki jest tu więcej, bo to filmowa biografia, dramat psychologiczny, ale też przewrotny moralitet. Stawia pytania o granice odpowiedzialności i pokazuje, że nawet czyniąc to, co słuszne, nie zawsze można spać spokojnie. To także opowieść o nauce, która na pozór może się zdawać zamknięta na świat w laboratoriach, ale kiedy zwrotnice dziejów przyspieszają, okazuje się nagle wszystkim.

Ten film broni się pod każdym względem. Wizualnie jest olśniewający, a jego dynamika imponuje. Rozproszona narracja przywodzi na myśl nowofalowe klasyki. I jeśli to nie arcydzieło biograficzno-historyczne, to niewiele mu brakuje. Nawet długość obrazu (180 minut) ma uzasadnienie, bo to nie tylko historia projektu „Manhattan”, ale też jego pokłosia: tego, z czym drużyna naukowców, wojskowych, ludzi zbrojeniówki zostawiła świat.

Cisza na sali

Punktem kulminacyjnym obrazu jest próba generalna eksplozji na pustyni w Nowym Meksyku, sekwencja nakręcona genialnie, wywołująca niezwykłe oczekiwanie i napięcie. Kiedy w końcu owiewa nas radioaktywny podmuch w Los Alamos i wybuchają triumfalne okrzyki radości bohaterów, na klimatyzowanej sali w kinie zapada głęboka cisza. Jakże inne jest poruszenie ludzi przed ekranem i tych, którzy na nim występują. Ci pierwsi już wiedzą. Ci drudzy o tym, czego tak naprawdę dokonali, dowiedzą się dopiero w ostatnim akcie filmu.