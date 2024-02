Film „Small Things Like These” o zbrodniach Kościoła irlandzkiego

Mocnym, politycznym akcentem był też film otwierający festiwal. W „Small Things Like These”. Tim Mielants wraca do zbrodniczej działalności Kościoła irlandzkiego i jego „pralni magdalenek”.

W 1993 roku jeden z dublińskich zakonów sprzedał ziemię deweloperowi. Podczas budowy robotnicy odkryli zbiorowy grób, w którym pochowanych było 155 kobiet. Od tej pory zaczęto badać i głośno mówić o kościelnej organizacji, która miała nawracać na drogę cnoty „kobiety upadłe”. Istniała od lat 20. XIX wieku aż do roku 1996.

Przed dziesięcioma laty Stephen Frears zrobił oparty na prawdziwej historii film „Tajemnica Filomeny”, o prawdziwej historii Filomeny Lee, która jako 18-latka zaszła w ciążę i trafiła do klasztoru w Roscrea. Tam przyszedł na świat jej syn. Zakonnice – zmuszając Filomenę do wydania zgody na adopcję – sprzedały go amerykańskiemu małżeństwu. Frears pokazał tragedię kobiety, która przez dziesiątki lat próbowała odnaleźć swoje dziecko.

„Small Things Like These”, reż. Tom Mielant, 2024 (trailer)



Tim Mielants poszedł dalej. Jego film „Small Things Like These”, który powstał na podstawie powieści Claire Keegan, to wielkie oskarżenie Kościoła i tzw. pralni magdalenek, gdzie wychowanki, dziewczyny, które „zeszły z drogi cnoty” – pracują po dziesięć godzin dziennie, bite, pozbawione jakichkolwiek praw człowieka. Akcja filmu toczy się w 1985 roku (!), w małym, irlandzkim mieście New Ross. Tuż przed Bożym Narodzeniem Bill Furlong, handlarz węglem, spokojny ojciec rodziny, trafia na zmaltretowaną, przestraszoną jedną z wychowanek sióstr, młodą matkę, której odebrano dziecko. Przynosząc przełożonej zakonu rachunki za węgiel, Bill z przerażeniem przygląda się temu, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami religijnej placówki. Musi zmierzyć się z własną przeszłością, ale też stawić czoła sytuacji, która nim wstrząsnęła. Może uratować choćby tę jedną dziewczynę?