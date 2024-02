Na tym baśniowym tle dwoje starych ludzi – matka i ojciec, obejmują się, patrząc na otaczający ich teatr przyrody. Śpiewają starą piosenkę o jej pięknie, o tym, że jest ich domem. Obejmując się tańczą przy ognisku na tle oszałamiających widoków wody i górskich szczytów. Ciągle jeszcze potrafią widzieć coś nowego w naturze, gdy oglądają ją razem. To ich razem tchnie szczęściem i spokojem. Każde z nich chciałoby umrzeć pierwsze, przed tym drugim, co wyznają przed kamerą. Ojciec mówi ponadto córce, by nie pogrążała się w smutku, kiedy odejdą, bo następowanie po sobie pokoleń jest nieuniknione. I że chodzi o to, by pamiętać szczęśliwe momenty, które przeżyło się razem, bo to czyni życie łatwiejszym.

W „Pieśni Ziemi” nic nie jest przypadkowe

Niewiele słów pada – w tym filmie za to żadne nie jest przypadkowe. A tłem są pulsujące życiem obrazy: chmury, zorza polarna, ptaki, zjawiskowe krajobrazy, w których człowiek jest maleńki, zastyga w podziwie. Samotny kajak na szmaragdowym jeziorze, nad nim rozkrzyczane ptaki, a i spadające z liścia krople wody – to cała opowieść.

Fenomenalne są zdjęcia – pokazują z oddali nieziemskie pejzaże, to przybliżają je i przeskalowują, by wydobyć szczegóły. Nakręcił je Lars Erlend Tubaas Øymo. Poetyckiej mocy dodaje muzyka Rebekki Karijord pojawiająca się dyskretnie i uzupełniająca dźwięki szemrzącej wody strumyków i grzmiących wodospadów. Kinowy ekran wypełniają bulgot i chlupot wody w wielu odsłonach.

Gdy ogląda się ten dokument, widz odczuwa się żal, że nie jest częścią świata zarejestrowanego na taśmie filmowej. I jednocześnie zyskuje wspaniałą pewność, że są takie miejsca na Ziemi, gdzie świat jest na swoim miejscu.