„Kiedy ślub?”. Miłość wraca jak bumerang

Historię Wandy (Maria Dębska) i Tośka (Eryk Kulm jr) rozpoczyna kilkuminutowa erotyczna scena, dlatego w serialu o parze, która postanawia się rozstać w czasach randkowych aplikacji, rola koordynatorki sekwencji intymnych (Maria Kania) jest tak ważna, że stała się ona jedną z bohaterek opowieści.

Tosiek jest początkującym aktorem, walczy o udział w dużej produkcji „Rozbiory” i musi się przygotować do grania seksu z gwiazdą Leną Ostrowską (Magdalena Popławska), która celuje w „główniaków”, czyli aktorów grających główne role. W tym przypadku jest to Marek Lipko (Maciej Musiał) z torbą koksu.

Będzie z tego powodu sporo zamieszania i kolejna scena, która wymagała koordynatorki scen intymnych, choć przydał się też koordynator bójki przed modnym klubem. Wanda do tego całego galimatiasu się przyczyniła, bo jest psycholożką, ale taką, która w chwili załamania, po kilku głębszych, pozwala sobie na chwilę szczerości w sieci. „Robi z siebie mema” i wywołuje reakcję nawet w dalekiej Brukseli.

Ryzyko rozstania

Nie ma co ironizować, ponieważ na karuzeli sprzecznych emocji, gdy na progu faktycznej dojrzałości wirują skrajne marzenia o wolności, ale i o tym, by jednak z kimś dzielić życie, pytanie „Kiedy ślub?” wciąż nie daje spokoju wielu młodym ludziom. Niekoniecznie chodzi o ślub kościelny, tylko o to, czy para decyduje się na wspólne życie, czy ktoś mówi: „dość”. Oglądamy bowiem film o pokoleniu, które w przeciwieństwie do generacji rodziców (świetna Izabela Kuna jako matka Wandy) pozwala sobie na ryzyko rozstania, eksperymenty z nowymi partnerami, nie bojąc się życiowej porażki.