Olbrzymi sukces odniósł Grek Yorgos Lanthimos, który po sukcesach „Kła ” i „Alp” przeprowadził się do Londynu, a dzisiaj już mocno stuka do drzwi Hollywoodu. Jego „Biedne istoty” o dziewczynie ożywionej jak kiedyś Frankestein przez szalonego naukowca to przede wszystkim utrzymana w europejskim duchu historia wyzwania się kobiety w patriarchalnym świecie. To był Złoty Lew wenecki, a teraz 11 (!) nominacji do Oscarów.

Oscary. Wielki sukces „Anatomii upadku” Justine Triet

Wśród dziesięciu tytułów nominowanych w kategorii najlepszego filmu znalazło się też kilka innych znakomitych obrazów, które zachwyciły widzów festiwali w Cannes czy Wenecji. Przede olbrzymi sukces stał się udziałem „Strefy interesów”. Poruszający film Johnathana Glazera o banalności zła – o rodzinie komendanta Auschitz Rudolfa Hoessa, która żyła jak w raju, w wymarzonym domu tuż obok murów obozu koncentracyjnego ma nie tylko nominację w kategorii najlepszego filmu, ale też za reżyserię Jonathana Glazera. A Oscara dla najlepszego filmu zagranicznego ma, jak się wydaje, już w kieszeni. „Strefa interesów” jest koprodukcją angielsko-niemiecko-amerykańsko-polską. Z polskiej strony jej producentką jest Ewa Puszczyńska. Wielkie brawa!

Wielki, zasłużony sukces odniosła też Francuzka Justine Triet. Jej nagrodzona Złotą Palmą i pięcioma Europejskimi Nagrodami Filmowymi „Anatomia upadku” dostała nominację dla najlepszego filmu, za reżyserię, scenariusz oryginalny, główną rolę kobiecą, montaż. To poważny błąd Francuzów, że nie zgłosili tego właśnie filmu jako ich kandydata do Oscara w kategorii filmu zagranicznego. Statuetka byłaby niemal murowana. Nominowany przez francuską komisję Oscarową film Tran Ang Hunga „Bulion i inne namiętności” przepadł. Ale co tu wypominać błąd Francuzom. Polska Komisja Oscarowa też zgłosiła animowanych „Chłopów”, którzy poza piękną animacją nie mieli wiele do zaproponowania dzisiejszej widowni, a odwróciła się od „Zielonej granicy”. Film Holland poruszający bolesny temat uchodźtwa zdobył na świecie dziesiątki nagród i – jak twierdzi wielu filmowych profesjonalistów – miał duże szanse na nominację. O tym, że temat jest „gorący” świadczy nominacja w tej kategorii dla „Ja, kapitan” - opowieści Matteo Garrone’a o dwóch szesnastolatkach, którzy przed nędzą uciekają z małej wsi w Senegalu i próbują dostać się do Włoch. Garrone pokazuje ich drogę bez żadnego znieczulenia. Obok „Strefy interesów” i „Ja, kapitan” nominacje w kategorii filmu zagranicznego dostały też: niemiecki „The Teacher”s Lounge”, hiszpański „Society of the Snow” oraz japońskie, ale wyreżyserowane przez Wima Wendersa „Perfect Days”.

Warto też zwrócić uwagę, że wśród filmów nominowanych pojawiły się m.in. piękne „Poprzednie życie” debiutantki Celine Song. Bardzo skromna, pozbawiona gwiazd opowieść o miłości, która nie wydarzyła. Jeszcze niedawno taki film nie miałby szansy na Oscarowe wyróżnienia.

Kinomani zwykle z zaciekawieniem śledzą konkurencje aktorskie. Wydaje się, że w tym roku walkę o Oscara za główną rolę męską stoczą przede wszystkim Cillian Murphy z „Oppenheimera” oraz Paul Giamatti z „Przesilenia zimowego” Alexandra Payne’a. znacznie liczniejsza jest konkurencja wśród aktorek. Tu liczyć się będą Emma Stone – wspaniała w „Biednych istotach” oraz Lily Gladstone z „Czasu krwawego księżyca” – jej statuetka byłaby pierwszą, jaka w historii Oscarów powędrowała do rdzennej mieszkanki Ameryki. Ale swoje ambicje i swoich zwolenników mają też znakomita Sandra Huller z „Anatomii upadku” i poruszająca Carey Mulligan z „Maestro”. Piątą nominację dostała Annette Bening. Zaskoczeniem był brak wyróżnienia dla Barbie – Margot Robbie.