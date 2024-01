Premiery filmowe 2024. Powroty po latach

W tym roku trzeba też będzie odnotować nowe zjawisko. Markowi reżyserzy wracają do swoich bohaterów po wielu latach. Na ekranie pojawi się kilka takich spektakularnych „kontynuacji”. To opowieści bardzo różne. Ridley Scott zrealizował sequel swojego „Gladiatora” z 2000 roku. Głównym bohaterem nowego filmu jest Lucjusz, wnuk Marka Aureliusza. W pierwszym „Gladiatorze” został on jako mały chłopiec ocalony przez Maximusa. Potem zniknął i nawet matka nie miała z nim kontaktu. W „Gladiatorze 2” pojawi się jako dojrzały mężczyzna, a zagra go Paul Mescal. Nową postacią będzie też wyzwolony niewolnik, który zbił fortunę dostarczając Rzymianom broń, oliwę i wino. Wciela się w niego Denzel Washington (premiera 22 listopada)

Z kolei Tim Burton zdecydował się wrócić do swojego, nakręconego w 1988 roku „Soku z żuka”. W „Beetlejuce 2” na ekranie pojawi dawny zespół aktorski (starszy o 35 lat!) – Michael Keaton oraz Winona Rider i Catherine O’Hara, które znów wcielą się w swoje dawne postacie sióstr Lydii i Dehli. Córkę Dehli gra „nowicjuszka” Jenna Ortega (premiera 6 września).

Krócej czekał na swój sequel wpisany w uniwersum Batmana „Joker”. W 2019 roku okazał się on pierwszym filmem w historii, który pomimo kategorii „R” - co oznacza, że adresowany jest do osób powyżej 18 roku życia, przekroczył granicę miliarda dolarów wpływów z kin. Przyniósł też Oscara brawurowemu odtwórcy tytułowej roli Joaquinowi Phoenixowi. Reżyser Todd Phillips zaproponował porażające studium obłędu, ale również opowieść o genezie zła. Scenariusz sequela „Joker: Folie a deux”, jak zwykle w takich przypadkach, utrzymywany jest w tajemnicy. Wiadomo jednak, że grany przez Phoenixa tytułowy bohater zyska w swoich zbrodniach wspólniczkę, którą gra Lady Gaga. Film został też wzbogacony o elementy musicalowe. A datę jego wejścia na ekrany Warner Bros wyznaczył na 4 października, dwa tygodnie przed wyborami prezydenckimi.

Od ponad roku czeka na premierę „Diuna: Część druga”. Denis Vilneuve od początku podzielił powieść sci-fi Franka Herberta na dwie części. Pierwsza zachwyciła widzów i krytyków w 2021 roku, zdobywając 10 nominacji do Oscara. W drugiej Paul Atreides – Timothee Chalamet powróci w pustynne krajobrazy planety Arrakis, by walczyć z Harkonnenami. U jego boku będzie piękna Chani - Zendaya, a do obsady dołączyli również m.in. Lea Seydoux, Florence Pugh i Christopher Walken (premiera 1 marca)

Starzy znajomi

Nie zabraknie też w roku 2024 dobrych znajomych z kina akcji, thrillerów, horrorów. Wciąż wracają na ekran „dojne krowy” Hollywoodu – John Wick i Mad Max. W tym roku też ich nie zabraknie. „Ballerina” Lena Wisemana to spin-off opowieści o Johnie Wicku, jej akcja toczy się gdzieś między trzecim a czwartym filmem z tego cyklu. W „Johnie Wicku 3” na kilka minut pojawili się tancerze. Teraz dziewczyna z tej sceny, wyszkolona w Ruska Roma, chce zemścić się na mordercach jej rodziny. W roli głównej występuje Ana de Armas (premiera 7 czerwca)