Nowa „Akademia pana Kleksa”: wady i zalety

Ada – podobnie jak Harry – ma powikłaną sytuację rodzinną, nauka w Akademii ma pomóc wyzwolić ukrytą w niej silę, a zaczerpnięta z powieści Brzechwy historia księcia zamienionego w szpaka Mateusza, to kolejna odmiana walki ze złymi mocami, tak istotnymi w przygodach Harry’ego Pottera. Tu zaś Ada musi stoczyć wojnę z bandą ludzi-wilków.

Harry Potter miał wsparcie przyjaciół, Rona i Hermionę. Adę wspiera Albert, ale pożytek z chłopca, jak wiadomo, niewielki. Różnica między tymi filmowymi opowieściami polega jednak nie tyle na szczegółach co na umiejętności prowadzenia narracji. Przygody w szkole Hogwartu fascynowały niezwykłymi sztuczkami bohaterów i wizualnymi efektami, ale dawały też bogaty obraz uczniowskiej społeczności.

Akademia pana Kleksa nie nawiązuje do brytyjskich wzorców edukacyjnych. Jest otwarta i multikulturowa. Uczą się w niej dzieci z różnych krajów i kultur, ale ta wielobarwność w żaden sposób nie została wykorzystana przez twórców filmu. Ograniczyli się do zaznaczenia dydaktycznego wątku o życzliwości i tolerancji dla innych. Dla bajkowo-sensacyjnej akcji nie ma on żadnego znaczenia.

Zasadniczą wadą narracji jest też w „Akademii pana Kleksa” zbyt długie wprowadzenie. Twórcy potrzebują niemal 40 minut na to, by opowiedzieć o planowanej zemście ludzi wilków, o sytuacji rodzinnej Ady (i tak do końca niewyjaśnionej), ale również do migawkowego pokazania dzieci z różnych stron świata przybywających do szkoły Kleksa. To stanowczo za długo, młodzi widzowie przyzwyczajeni są do innego tempa filmowego opowiadania, co więcej, mogą mieć problemy ze zrozumieniem, kto jest kim i o co właściwie chodzi.

„Akademia pana Kleksa”: Rewelacyjna Danuta Stenka i Sanah z innej bajki

Dopiero po pewnym czasie akcja staje się bardziej spójna, ale jej atrakcyjność zapewniają przede wszystkim aktorzy. Dorosły widz powinien obejrzeć film dla Danuty Stenki wspaniale bawiącej się postacią władczyni ludzi wilków oraz dla Sebastiana Stankiewicza. Ten artysta zdecydowanie jednostronnie zaszufladkowany w polskim kinie, tym razem jako szpak Mateusz pokazuje swoje liryczno-filozoficzne oblicze nawet wtedy, gdy scenarzyści każą mu snuć mało zręczne refleksje o ptasim gównie.

Nader dojrzało aktorstwo prezentuje 14-letnia Antonina Litwiniak w roli Ady, która musi nie tylko pokonać swój strach, ale i uruchomić własną wyobraźnię. Dość jednostronny portret Ambrożego Kleksa nakreślił Tomasz Kot, ale jest to też wina reżysera i scenarzystów, którzy tytułowego bohatera i jego Akademię postanowili pokazać w zbyt migawkowy sposób.