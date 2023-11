Koniec strajku aktorów. Wstępne porozumienie zakłada znaczącą podwyżkę płac

To był największy wspólny strajk scenarzystów i aktorów hollywoodzkich od 60 lat. Trwał ponad siedem miesięcy. Gildia Scenarzystów wyszła na ulice 2 maja 2023, aktorzy dołączyli od lipca.

Scenarzyści podpisali porozumienie z producentami niespełna miesiąc temu, zostało już ono ratyfikowane. Aktorzy jednak wciąż jeszcze negocjowali. W środę w nocy doszło do porozumienia ze Stowarzyszeniem Producentów Filmowych i Telewizyjnych. Kontynuowanie strajku, a co za tym idzie zawieszenie wielu hollywoodzkich produkcji, groziło studiom ogromną katastrofą finansową. W ostatniej rundzie rozmów brali więc udział osobiście m.in. Ted Sarandos z Netfliksa, Bob Iger z Disneya, Donna Langley z NBCUniversal i David Zaslav z Warner Bros Discovery. Po trudnych ustaleniach 17-osobowy komitet negocjacyjny SAG-AFTRA jednomyślnie zagłosował za przyjęciem wstępnego porozumienia. Jego szczegóły mają zostać ujawnione w piątek, gdy umowa trafi do zarządu. Wiadomo jednak, że nastąpi znacząca podwyżka płac, zostały też określone zasady ochrony aktorów w dobie rozwoju sztucznej inteligencji.

Strajk aktorów Hollywood. Porozumienie w ostatniej chwili

Gdy tylko zarząd Gildii Aktorów zaakceptuje warunki nowej umowy, natychmiast odbędzie się głosowanie 160 tysięcy członków gildii, dzięki któremu porozumienie zostanie ratyfikowane.

Jak podkreślają komentatorzy podpisanie porozumienia nastąpiło w ostatniej chwili, gdy jeszcze można ratować przyszłoroczny biznes i dokończyć produkcje, które mają stać się przebojami lata 2024.