Czytaj więcej Film "Chłopi": Jagna na pierwszym planie Animowani „Chłopi”, zrealizowani według powieści Reymonta, pokazują dawną wieś, ale i współczesne emocje.

Właśnie ukazał się też drugi singiel „Koniec lata", który powstał we współpracy z Kwiatem Jabłoni, Karoliną Skrzyńską i Belą Komoszyńską z Sorry Boys! To drugi singiel z malowanej adaptacji „Chłopów", który nawiązuje do 4 pór roku. Pierwszy - zatytułowany „Jesień - Tańcuj” bije rekordy popularności (ponad 2,2 miliona odtworzeń w serwisie You Tube, 2,5 miliona w serwisie Spotify).