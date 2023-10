„Miało cię nie być”

Reż.: Jakub Michalczuk. Wyk.: Borys Szyc, Sonia Szyc, Magdalena Cielecka

„Miało cię nie być” to historia siedemnastolatki, która zachodzi w ciążę, ale nie jest gotowa, by urodzić dziecko. Nie udaje jej się sprowadzić zza granicy leku powodującego poronienie więc decyduje się na aborcję. W Czechach, bo tam takie zabiegi są legalne. Ale to kosztuje, a Marianna pieniędzy nie ma. Dlatego nagle zjawia się u ojca, z którym nie utrzymywała przez lata kontaktów. Chce pieniędzy, ale mężczyzna domyśla się prawdy i – pierwszy raz w życiu – próbuje córce pomóc w trudnej życiowej sytuacji. Jak? Tak jak umie. Zabiera ją do swoich kolejnych kochanek. Lekarka odmawia pomocy, profesorka-feministka wygłasza jedynie pseudonaukowe tyrady, „dobry adres” da tylko sexworkerka tańcząca rurze. Jednak podczas tej drogi, a potem jeszcze podróży samochodem do gabinetu ginekologa między ojcem i córką zaczyna się rodzić więź, jakiej dotąd nie zaznali.



„Miało cię nie być” nie jest jednak filmem o aborcji. To raczej opowieść o dorastaniu do roli ojca, o relacjach córki i matki, o nastolatce, która szuka swojej drogi w życiu. A przede wszystkim o potrzebie bliskości. O dwojgu ludziach, którzy odkrywają czym są prawdziwe więzy, mocno łączące ludzi. Ojcu zacznie zależeć na córce, oboje inaczej spojrzą nawet na jej ciążę.

Sporo się w tym filmie rwie, ale trzymają go Borys Szyc jako bon-vivant zamieniający się w faceta, który łaknie bliskości oraz jego córka Sonia (w czasie zdjęć jeszcze 17-letnia), bardzo przed kamerą naturalna. Głównie dzięki nim „Miało cię nie być” wciąga, chwilami pozwala uśmiechnąć się, a chwilami wzrusza.