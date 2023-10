Zmarła Piper Laurie, gwiazda "Carrie" i "Twin Peaks"

Wiadomość przekazał mediom były mąż Laurie, krytyk Joe Morganstern.

Urodzona jako Rosetta Jacobs w Detroit w stanie Michigan w 1932 r. Laurie zmieniła nazwisko po przeprowadzce do Hollywood i podpisaniu kontraktu z Universal Pictures w 1949 r. Pierwsze wczesne sukcesy odnosiła w filmach takich jak „Louisa” z Ronaldem Reaganem, ale wkrótce niezadowolona z jakości ról, które jej oferowano, wykupiła swój kontrakt i przeniosła się do Nowego Jorku, aby skupić się nad rozwojem swojego warsztatu aktorskiego w teatrze.. W 1961 roku wróciła do Hollywood, aby zagrać w „Bilardziście” u boku Paula Newmana. Za tą rolę zdobyła swoją pierwszą nominację do Oscara.

Laurie, mająca ugruntowaną pozycję aktorki dramatycznej, przez następne sześć dekad stale pracowała w filmie i telewizji. Jej spektakularna rola w roli nikczemnej Margaret White, hiperreligijnej matki w „Carrie” Briana De Palmy, przyniosła jej kolejną nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej i zapewniła jej miejsce w historii horroru. Trzecią i ostatnią nominację do Oscara otrzymała za drugoplanową rolę w „Dzieciach gorszego Boga” Randy'ego Hainesa w 1987 roku gdzie partnerowała Marlee Matlin.

Fanom telewizji Laurie może być najbardziej znana z serialu "Twin Peaks" gdzie wcieliła się w czarny charakter, Catherine Martell, podstępną dyrektor tartaku. Ta rola przyniosła jej Złoty Glob dla najlepszej aktorki drugoplanowej w serialu, miniserialu lub filmie telewizyjnym. Była także nominowana do nagrody Emmy za każdy z dwóch sezonów tego serialu. Aktorka zdobyła swoją jedyną nagrodę Emmy za rolę w filmie „Promises” z 1986 r.