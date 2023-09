„Chłopi” polskim kandydatem do Oscara

Polski Instytut Sztuki Filmowej, jak zapowiedział dyrektor Śmigulski, będzie finansowo wspierał kampanię oscarową „Chłopów”. Wspiera już także kampanię „Pianoforte” – dokumentu Jakuba Piątka o koncercie chopinowskim, który ubiegać się będzie o nominację w kategorii najlepszego dokumentu. A nie wolno zapominać, że w kategorii filmu zagranicznego zostały też zgłoszone dwie polskie koprodukcje mniejszościowe – „Strefa interesów” Jonathana Glazera zgłoszona przez Wielką Brytanię oraz „Housekeeping for Beginners” Gorava Slolevskiego, zgłoszone przez Macedonię.

Oświadczenie w sprawie "Zielonej granicy"

Trzeba też odnotować, że konferencja prasowa oscarowej komisji zaczęła się od oświadczenia przewodniczącej Ewy Puszczyńskiej.

— Chcemy wyrazić oburzenie i nasz głęboki sprzeciw wobec nienawistnej, niewybrednie obrzydliwej nagonki, fali hejtu, jaka dotknęła twórców filmu „Zielona granica , a w szczególności reżyserkę Agnieszkę Holland ze strony członków rządu i prezydenta. Do niedawna niewyobrażalne było to, by minister, premier i prezydent państwa w środku Europy zamiast ważnymi dla ludzi i kraju sprawami zajmowali się recenzowaniem filmu, używając przy tym niewybrednych, wysoce obraźliwych określeń, wykorzystując to w kampanii wyborczej. W imieniu wszystkich twórców – nie zgadzamy się, by politycy ograniczali czy wykorzystywali naszą twórczą wolność.

Ewa Puszczyńska spotkała się z dziennikarzami na zoomie, w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej za stołem zasiadł wyłącznie dyrektor Radosław Śmigulski. Pozostali członkowie komisji na konferencji prasowej się nie zjawili. Na blacie stołu stały tylko tabliczki z ich nazwiskami: Ewa Piasecka, Allan Starski, Aneta Hickinbotham i Maciej Ślesicki.