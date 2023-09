Nie żyje Billy Miller. Aktor "Żaru młodości" zmarł przed swoimi 44. urodzinami

O śmierci Billy'ego Millera poinformował w niedzielę menadżer artysty. W niedzielę oświadczeniu przekazanym „Variety" mężczyzna podał, że aktor zmarł w piątek w amerykańskim stanie Teksas. W niedzielę Miller obchodziłby 44. urodziny.

Jak czytamy w oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej portalu „Variety”, ”w chwili śmierci aktor zmagał się z depresją maniakalną”.

Informację o śmierci artysty potwierdziła także rodzina zmarłego oraz współpracownicy z restauracji "The Belmont” lokalu zlokalizowanego w Los Angeles, którego aktor był współwłaścicielem. „Trudno jest dzielić się smutnymi wiadomościami, ale wczoraj otrzymałem telefon, że zmarł mój kuzyn Billy Miller. Był synem mojej kuzynki Pat, którą bardzo kocham. Moje serce boleje nad nią, siostrą Billy'ego - Megan i wszystkimi, którzy go kochali. Zamieszczam ten wpis ku pamięci Billy'ego i ponieważ wiem, że niektórzy z was byli jego fanami” – napisał we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych Zeek Taylor.

Nie żyje aktor Billy Miller

Billy Miller urodził się 17 września 1979 roku i dorastał w Grand Prairie w Teksasie.