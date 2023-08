„Raport Pileckiego”: Heroiczny bohater i bezbarwni statyści

Pomysłodawca i autor pierwszej wersji scenariusza Leszek Wosiewicz chciał skupić się przede wszystkim na pokazaniu pobytu Witolda Pileckiego w Auschwitz. Filmowi, który ostatecznie powstał, postanowiono nadać kształt pełniejszej biografii. Reżyser Krzysztof Łukaszewicz, twórca m.in. „Karbali” czy wojennego filmu „Orlęta. Grodno’39” jest sprawnym realizatorem realistycznych historii z dynamiczną akcją, tu jednak nie potrafił przezwyciężyć dramaturgicznych słabości scenariusza

Najbardziej razi to, że poza głównym bohaterem większość pozostałych postaci jest ujęta zaledwie szkicowo. Szkoda zwłaszcza, że nie został pogłębiony wątek relacji między Pileckim i premierem Józefem Cyrankiewiczem (granym przez Pawła Paprockiego), który w czasie wojny także trafił do Auschwitz, a w PRL-u był uważany za głównego organizatora obozowej konspiracji.

Historycy od dawna spierają się, czy polityczna działalność Cyrankiewicza w Auschwitz to prawda, czy mistyfikacja. Film tego nie wyjaśnia. W filmie Cyrankiewicz podczas z procesu nie chce bronić Pileckiego, wręcz wypiera się znajomości z nim. Pozostaje niejasne, dlaczego. Być może obawia się, że dałoby to pretekst do sfabrykowaniu dowodów przeciwko niemu, czego od polskich władz zdają się oczekiwać Sowieci. W filmie Łukaszewicza Sowieci to groźne, ale zupełnie widmowe postaci, co nie pomaga zrozumieć w pełni historii powojennego antykomunistycznego ruchu oporu.