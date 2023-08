"Moja zbrodnia": #metoo sprzed wieku

W „Mojej zbrodni” Ozon znów bawi się tak jak kiedyś w musicalowych „8 kobietach”. Jednak nadając obrazowi i aktorom rys „starego, eleganckiego kina”, robi aluzje do współczesności, do sytuacji kobiet. Do traktowania ich jak obiekty seksualne i napastowania. Zamordowany producent przypomina Harveya Weinsteina.

Jednak Ozon nie proponuje manifestu #metoo. Pokazuje bunt, ale też przebiegłość osób „słabej płci”, które dość bezceremonialnie wykorzystują feministyczne hasła do robienia kariery. A przy okazji kpi sobie z francuskiego systemu sprawiedliwości. Nieważne, kto jest sprawcą, ważne, by ktoś został oskarżony i skazany.

Ozon kocha aktorskie legendy. W „Mojej zbrodni” powrócił do Isabelle Huppert, która stworzyła mocną, celowo przerysowaną kreację prawdziwej morderczyni, dawnej gwiazdy kina niemego, która nie może się pogodzić z tym, że na „jej” zbrodni karierę robią dwie młokoski. A dołączają do niej robiąca ostatnio wielką karierę Nadia Tereszkiewicz (m.in. „Forever Young” Tedeschi, „Tylko zwierzęta nie błądzą” Molla) i bardzo ciekawa Rebecca Marder. Poza nimi przez ekran przewija się cała plejada aktorów z Fabricem Luchinim, André Dussollierem i komikiem Danym Boonem na czele.

„Moja zbrodnia” nie zapisze się w historii francuskiej sztuki filmowej. Ale ten pastisz dawnego kina amerykańskiego ma wdzięk i wśród beztroskiej rozrywki zadaje kilka podstawowych pytań, czym są prawda i fałsz w życiu społecznym. A to już dużo.