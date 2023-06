Złote Lwy 2023 dla Allana Starskiego

Dzisiaj Starski jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest wśród nich Oscar za scenografię do filmu Stevena Spielberga Lista Schindlera. Jest człowiekiem bardzo skromnym. Po gali Oscarowej mówił mi: „To było największe zaskoczenie w moim życiu. Dziennikarze faworyzowali „Wiek niewinności”, przed nami były jeszcze w przedoscarowych rankingach „Okruchy dnia”. Więc podszedłem do tego z ogromną pokorą. Myślałem: „Ta nominacja to wszystko, że mi dać Hollywood”. To i tak było dużo. Wdarliśmy się do jaskini lwa. Dostaliśmy nominację wśród wspaniałych profesjonalistów i starych, hollywoodzkich wyjadaczy. Wśród ludzi włączonych w wielki biznes, funkcjonujących w nim od lat, mających do swojej dyspozycji nieograniczone środki i komputerową grafikę. Więc cieszyłem się tym, co miałem. W przeddzień uroczystości poprosiłem żonę, żeby sfotografowała wiszący na Sunset Boulvard plakat „Listy Schindlera”, na którym było też moje nazwisko. To już było coś. Tylko na tyle liczyłem. Naprawdę. Dlatego byłem jedynym laureatem, który wyszedł po Oscara bez kartki. Kiedy zszedłem ze sceny opadło mnie 300 dziennikarzy. Nie wiedziałem, co mam im powiedzieć. Byłem kompletnie nieprzygotowany”.

Czytaj więcej Film Co obejrzeć w kinie w wakacje? Najlepsze propozycje na lato W lipcu i sierpniu na ekrany wejdzie 40 filmów. Są wśród nich wielkie hity amerykańskie, opowieść o Madame Du Barry i zaskakująca Barbie

Starski był też trzykrotnie wyróżniony Orłem – za „Pana Tadeusza” (reż. Andrzej Wajda), „Pokłosie” (reż. Władysław Pasikowski) oraz „Pianistę” (reż. Roman Polański), który zapewnił mu także najważniejszą francuską nagrodę filmową – Cezara. Współpracował z wieloma reżyserami polskimi i światowymi, m.in. Agnieszką Holland, Krzysztofem Kieślowskim, Peterem Webberem i Stijnem Coninxem.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni

W ostatnich latach projektował scenografie do filmów „The Cut” (reż. Fatih Akin) i „Ukryta gra” (reż. Łukasz Kośmicki) z Billem Pullmanem w roli głównej. Jest również autorem scenografii do sztuk scenicznych i telewizyjnych. Do najsłynniejszych jego realizacji należą nagrodzone na Festiwalu Polskiej Twórczości Telewizyjnej projekty do spektaklu telewizyjnego „Wujaszek Wania” (reż. Aleksander Bardini), a także do „Czarownic z Salem” (reż. Zygmunt Hübner) i „Rozmów z katem” (reż. Andrzej Wajda) dla Teatru Powszechnego w Warszawie.

W 2006 roku Allan Starski stworzył oprawę scenograficzną do uroczystości Europejskiej Akademii Filmowej. Od lat prowadzi międzynarodowe warsztaty i master classes dotyczące scenografii filmowej. Ponadto jest autorem cenionej przez studentów i profesjonalistów książki „Scenografia”.

48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się w dniach 18–23 września 2023 roku