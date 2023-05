Grał u boku największych gwiazd Hollywood. Nie żyje John Beasley

John Beasley uważał, że przełom w jego karierze przyniosła mu rola w dramacie "Apostoł" (The Apostle) z 1997 r. z Robertem Duvallem w roli kaznodziei, który po zamordowaniu kochanka swej żony zakłada wspólnotę religijną na południu USA. Film został dobrze przyjęty przez krytyków, a Duvall otrzymał nominację do Oscara.

Dwa lata później John Beasley wystąpił w filmie "Sprawa honoru" (The General's Daughter), w którym główne role zagrali John Travolta, Madeleine Stowe i James Cromwell.

Beasley występował u boku takich sław jak Ben Affleck, Morgan Freeman czy Dwayne "The Rock" Johnson. Zagrał główną rolę w serialu komediowym "The Soul Man", którego twórcą był Cedric the Entertainer.

W ostatnich latach John Beasley wystąpił w filmach "Urok" (Spell), "Noc oczyszczenia: Anarchia" (The Purge: Anarchy) i serialu "The Mandalorian".