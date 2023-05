Widzisz siebie w serialu i jesteś zła

„Sortownia” zapowiadana jest jako wstrząsający thriller osadzony w realiach oddziału ratunkowego jednego z warszawskich szpitali.

Reklama

Główny bohater to Jacek Woliński grany przez Andrzeja Chyrę, lekarz SOR-u, który od wielu lat poświęca życie pracy. Poczucie władzy nad ludzkim życiem doprowadza go do moralnego dylematu: być wiernym etyce lekarskiej, czy wymierzać sprawiedliwość tym, którym przewinienia mogłyby ujść na sucho.

Scenariusz Żulczyka

Serial wyreżyserowała Anna Kazejak („Fucking Bornholm”, „Cudak”), a za scenariusz odpowiadają twórcy kilku przebojowych produkcji („Wataha”, „Belfer” i „Chyłka”).

W ośmioodcinkowej produkcji CANAL+ Polska i Telewizji Polsat wystąpią Jaśmina Polak, aktorka Nowego Teatru Krzysztofa Warlikowskiego, Olga Goldys i Natalia Jędruś, Artur Barciś, Mariusz Bonaszewski i Marcin Czarnik. Premiera 16 czerwca.

Z kolei Borys Szyc zagra główną rolę w serialu „Warszawianka” na podstawie scenariusza Jakuba Żulczyka z Krystyną Jandą i Jerzym Skolimowskim.