Na co do kina w weekend? Propozycje dla wszystkich pokoleń

Tonia

Reż. Marcin Bortkiewicz

Wyk.: Marianna Ame, Małgorzata Zajączkowska, Adam Bobik

— Cały świat jest jak kino. Ja w swoim filmie gram główną rolę – mówi jedenastoletnia, tytułowa bohaterka filmu „Tonia”. To jej oczami Marcin Bortkiewicz patrzy na świat.

Tonia mieszka w małym mieście, w osiedlu, gdzie wszyscy się znają. Jej rodzina to despotyczna babka i bezrobotny, zapijaczony ojciec. Matka umarła po porodzie. A teraz ojciec ma wyjechać do Włoch do pracy. „Nie mam mamy, teraz nie będę miała taty. I co jeszcze? — rzuca dziewczynka. Od tej pory zrobi wszystko, by ojca zatrzymać. Będzie próbowała go upić, wrobi go w odbieranie porodu cielaka, naśle na niego nie bardzo już chcianą kochankę.

Bortkiewicz nie opowiada tej historii całkiem realistycznie. W końcu „świat jest jak kino”. Zwłaszcza świat samotnego dziecka. „Tonia” jest trochę jak wspomnienie z dzieciństwa, rzeczywistość miesza się tu z fikcją, przeplata z marzeniami, projekcjami, fantazją. Bortkiewicz proponuje widzowi film pełen magii. W pozornie skromnej opowieści wyczarowuje rozmaite konwencje – poraża smutkiem, by za chwilę widza rozśmieszyć. W scenie rozmowy z wścibską sąsiadką uderza szarością, a za chwilę ożywia ekran, gdy matka, syn i wnuczka tańczą w rytm włoskich klasycznych przebojów. Ba, potrafi nawet wskrzesić z grobu prababcię i fragment opowieści poprowadzić z napisami między scenami, jak z czasów kina niemego. A przecież z tego misz-maszu wyłania się wzruszająca historia. Z zakończeniem, które musi zaskoczyć, przenosząc film w zupełnie nowe rejony. Przy czym Marcin Bortkiewicz nie wyciska z widzów łez, odwrotnie – stara się przypomnieć, że „co nas dzisiaj nie zabije, to nas jutro wzmocni”. I że sami jesteśmy odpowiedzialni za nasze życie. Mała Tonia zrozumie to bardzo wcześnie.

Świetne kreacje tworzą tu Małgorzata Zajączkowska (babcia), Adam Bobik (tatko) i piętnastoletnia dzisiaj, ale w czasie zdjęć do filmu o cztery lata młodsza Marianna Ame (Tonia).