Filmowe premiery. Jak walczyć o swój świat?

Wyk.: Eric Bana, Mia Wasikowska

Są same. Matka i córka. Bardzo dla siebie ważne. A poza nimi jest niezwykła przyroda. Przepiękne australijskie wybrzeże, spokojne wody zatoki, rafy koralowe, wielkie ryby o pięknych oczach, do których, nurkując, można podpłynąć blisko. Zaprzyjaźnić się tak jak ośmioletnia Abby z dużym grouperem, którego nazwała Blueback. To może być przyjaźń na życie, bo – jak mówi jej matka – te ryby mogą żyć nawet 70 lat. Ale współistnienie z naturą zostaje zagrożone, gdy w pobliżu pojawiają się deweloperzy, którzy chcą zmienić dzikie wybrzeże w resort turystyczny. Abby opuszcza dom, by uczyć się i poświęcić życie na ratowanie natury. Do powrotu zmusza ją telefon: matka jest w szpitalu, miała wylew. Abby zabiera ją do domu. To wtedy toczy się akcja filmu. O historii matki, córki i kawałka australijskiego wybrzeża widz dowiaduje się z retrospekcji.

„Blueback” Roberta Connolly’ego to dziwny film. Trochę tak, jakby reżyser nie miał scenariusza. Brakuje tu wszystkiego – wiarygodnej relacji matki i córki, rzetelnego przeciwstawienia dwóch wartości jakimi są zachowanie pięknej przyrody i rozwój okolicy, jakiegokolwiek pogłębienia postaci Abby, choćby jej przyjaźni z miejscowym chłopcem. Nie mówiąc już o płytkości portretu matki. Co jest? Paradoksalnie wielka przyjemność z oglądania. Nieprawdopodobna przyroda, przepiękne zdjęcia podwodne, rafy koralowe, no i ta wielka ryba o mądrych oczach. Choć ona podobno była z plastiku.